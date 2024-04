La Métropole expérimente un nouveau mode de transport pour répondre aux besoins de mobilité des travailleurs dans la zone d’activités d’Aix-Les-Milles et sur le plateau de l’Arbois. Le busPRO est désormais opérationnel dans le pôle d’activités d’Aix-en-Provence et au technopôle de l’Arbois. Ce service concerne potentiellement plus de 30 000 salariés, chercheurs et étudiants.

En quelques clics via l’application mobile dédiée, les utilisateurs peuvent réserver leur trajet jusqu’à la dernière minute, bénéficiant ainsi d’un service de porte-à-porte. La flotte du busPRO est actuellement composée de quatre véhicules, chacun pouvant accueillir jusqu’à sept personnes à bord.

Afin de bénéficier de ce service, les utilisateurs doivent installer l’application “lebusPRO PAAP ARBOIS” sur leur smartphone pour effectuer leur réservation de transport. Le service accepte les tickets “Aix en bus” et le pass métropolitain, et il est disponible du lundi au vendredi, de 7h30 à 20h. Le BusPro promet d’être disponible en moins de vingt minutes après la demande.

Crédit : Métropole, zone de desserte Lebus PRO

« La mobilité est la clé indiscutable pour réussir à rattraper le retard de notre territoire, à le rendre plus attractif. C’est un enjeu particulièrement essentiel dans les zones d’activités, où se concentrent de nombreux emplois. En 2030, chaque Métropolitain sera à 15 minutes d’un accès à un transport en commun », souligne Martine Vassal, présidente de la Métropole lors de l’annonce de ce nouveau service. La durée de l’expérimentation de Lebus Pro n’est pas précisée.

En savoir plus :

Informations complémentaires sur le site de la Métropole Mobilité