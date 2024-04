Share on Facebook

One Provence, l'agence de marketing territorial dédiée à la promotion d'Aix-Marseille-Provence lance de nouvelles initiatives moins d'un an après sa création. Site web et concours de régates Parmi elles, le déploiement de son site web, qui se présente comme pionnier en France dans le domaine du marketing territorial. Doté d'une intelligence artificielle générative sur mesure,…