Vent, soleil et eau... Du haut de la Tour la Marseillaise où RTE Méditerranée présente son bilan régional 2023 les éléments naturels se contemplent à perte de vue. Et font écho aux derniers chiffres présentés par l'opérateur public gestionnaire du réseau de transport d'électricité français. Les énergies renouvelables (ENR) comme le solaire et l'hydraulique se…