La directrice générale de l’hôtel InterContinental Marseille, Leslie Cherfils, toute de verte vêtue et ses équipes ont accueilli quelque 300 invités mardi 12 septembre pour célébrer ses 10 ans. Tour à tour devenu un hôpital général, puis une école de médecine et enfin un hôtel au rayonnement international depuis 2013, « les mots d’ordre de ce bâtiment ont toujours été l’hospitalité et la transmission, au service des Marseillais » souligne l’InterContinental Hôtel Dieu. L’ancienne directrice, Madelijn Vervoord, directrice de l’InterContinental Lyon et directrice régionale pour le groupe britannique IHG, est également présente et nous dit tout son plaisir de retrouver autant de visages connus.

Pour son anniversaire, l’hôtel de luxe a tenu particulièrement à honorer le lien le lie à l’histoire, à la ville et à ses habitants. Ainsi, la soirée a été le théâtre de nombreuses animations : une représentation exclusive orchestrée par le directeur artistique et metteur en scène et en danse Frédéric Fontan qui a eu la chance de côtoyer le plus Marseillais des chorégraphes, Maurice Béjart, et a voulu un spectacle immersif illustrant l’Intercontinental Marseille – Hotel Dieu comme un véritable phare dans la ville. Frédéric Fontan avait invité la compagnie universitaire de Danse AMU d’Aix-Marseille Université, dirigée par la chorégraphe Lydia Carillo. Jouant avec l’architecture du bâtiment, les lumières et les textures des vêtements, le spectacle s’est intégré en plusieurs temps et sur plusieurs niveaux au sein de l’ancien Hôtel Dieu.

10 ans de l’InterContinental Marseille : la Djette Julia Gautier pour mettre l’ambiance

Côté musique, un voyage dans le temps était proposé en commençant par quelques mélodies classiques du pianiste concertiste et compositeur Johnathan Soucasse pour terminer en duo électro-acoustique avec le DJ ultra créatif Box Bam en passant par l’icône incontournable des soirées mode internationales la Djette Julia Gautier, qui alterne sa vie entre la capitale, la Méditerranée et les grandes métropoles. Autre mise en beauté : les magnifiques compositions florales réalisées par Candice Nguyen.

Pour délecter les convives, le chef Lionel Lévy s’était entouré de son acolyte Ippei Uemura du restaurant Tabi à Marseille, qui avait préparé plus de 1000 pièces de sushi et maki.

La soirée a aussi été l’occasion de découvrir l’exposition “10 ans, 10 artistes” qui rassemble 10 artistes locaux talentueux. Ils ont illustré chacun à leur manière leur propre vision de l’Hôtel Dieu. Les oeuvres de Serge Scotto, Pierre Piech, LaurieR, Louella Coll, Yannick Martin du Studio Wha-t, Marie Doazan, Rosaquarelle, Barka, Vincher Factor et Paola Cervoni sont visibles dans le lobby du palace.

Jean-Claude Gaudin, Dominique Vlasto et de nombreux acteurs économiques

Parmi les personnalités présentes, Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille de 1995 à 2020 et décisionnaire de l’implantation de l’InterContinental Marseille – Hôtel Dieu en 2013, était présent comme son ancienne adjointe au tourisme Dominique Vlasto. De nombreux acteurs économiques et personnalités étaient présents à l’instar de Jean-Luc Chauvin le président de la CCI Aix-Marseille-Provence, de la préfète de police, Frédérique Camilleri, du président du Club Marseille Métropole, Pierre-Edouard berger, Laurent Laïk, le président du groupe La Varappe, Nicolas Ponson, président et co-fondateur du groupe Redman, l’architecte urbaniste, Emmanuel Dujardin, ou encore Corrinne Inesti la présidente de la CPME 13.

La soirée fût clôturée par le premier drone show jamais réalisé à Marseille avec en perspective la silhouette emblématique de la Bonne Mère.