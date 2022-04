Avec le retour des beaux jours et les touristes qui commencent à affluer, elles font leur grand retour : à compter de ce 23 avril et jusqu’au 25 septembre prochain, les navettes maritimes de la Régie des transports métropolitains (RTM) reprendront du service pour effectuer les traversées entre le Vieux Port et la Pointe-Rouge ou L’Estaque. Puis, à compter du 26 mai jusqu’au 28 août, les liaisons entre la Pointe Rouge et les Goudes seront également à nouveau assurées.

A la période estivale, les navettes maritimes sont fortement plébiscitées par les touristes : en 2021, la RTM dénombre ainsi 375 000 passagers ayant emprunté ce mode de transports, typiquement marseillais.

Désengorger le trafic sur le littoral marseillais

Plus originales et sympathiques que les bus ou la voiture pour se déplacer, la RTM voit également dans les navettes un moyen de lutter contre l’engorgement du littoral marseillais – et plus particulièrement de la route des Calanques -, véritable fléau estival. En permettant de parcourir une bonne partie des 57 kilomètres de littoral qui bordent la cité phocéenne, « elles participent à la mise en œuvre d’un tourisme durable sur le territoire », juge dans un communiqué la Métropole Aix-Marseille Provence, institution à laquelle la RTM est rattachée.

Des bouchons sur la route des Goudes à la période de Pâques, en avril 2021 (crédit : @VuMars via Twitter)

L’an passé, cette problématique avait été source de tensions entre Ville et Métropole. Les deux institutions étaient tombées d’accord sur d’autres emménagements pour tenter de résoudre cette problématique comme l’instauration d’une zone 30 à partir de l’escale Borély, le développement de nouveaux parkings, mais aussi de zones de stationnement pour les vélos. L’été, qui arrive à grand pas, permettra de tester l’utilité de ces mesures …

Navettes maritimes : Informations pratiques



Vieux Port – L’Estaque

Départ du Vieux Port : de 8h30 à 19h30 (départ toutes les heures)

Départ de L’Estaque : de 7h30 à 19h30 (départ toutes les heures)



Vieux Port – Pointe-Rouge

Départ du Vieux Port : de 8h à 19h (départ toutes les heures)

Départ de la Pointe-Rouge : de 7h à 19h (départ toutes les heures)



Pointe-Rouge – Les Goudes

Départ de la Pointe-Rouge : de 8h50 à 19h5 (départ toutes les heures)

Départ des Goudes : de 9h20 à 20h20 (départ toutes les heures)



Tarifs : compris dans les abonnements RTM ou 5 euros l’aller simple ou 8 euros pour un trajet Vieux-Port / Les Goudes

