Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Dépôts de plaintes de riverains, courriers des maires, mise en demeure de la préfecture... Depuis quelques semaines, l'usine de Bouc Bel Air du cimentier LafargeHolcim (145 emplois directs et 400 indirects) est dans la tourmente. En cause, des émissions de dioxyde de soufre supérieures aux normes en vigueur et l'inquiétude grandissante des habitants. Pour mettre…