La saison estivale est souvent synonyme de démultiplication des voitures avec l’arrivée des touristes, surtout pour accéder aux plages et aux Calanques. A l’approche de cette période, la municipalité s’attaque donc aux problèmes de circulation sur le littoral Sud. Dans un communiqué, elle a annoncé lundi 31 mai avoir réuni ses partenaires concernés (élus de la Ville et de la Mairie de secteur des 6e et 8e arrondissements, la Métropole Aix-Marseille Provence, le Parc National des Calanques et la RTM), qui sont tombés d’accord sur plusieurs solutions pour éviter les bouchons dans cette zone :

– L’aménagement de la voirie et l’instauration d’une zone 30 à partir de l’escale Borely,

– réaménagement du parking Napoléon (avant Callelongue) et développement de nouveaux parkings

– L’installation de barrières avec un gardiennage à l’entrée des Calanques

– Le développement de mobilités douces alternatives à la voiture

– Le développement de zones de stationnement pour les vélos

Ces mesures avaient déjà été évoquées en avril dernier par l’adjointe à la politique de la Ville et aux mobilités Audrey Gatian, comme la mise en place d’une zone 30, le développement de parking et de vélos en free-floating.

Concernant ces derniers, 100 vélos électriques Lime ont déjà été mis en service par la mairie le 23 mai, à l’occasion de l’événement La voie est libre. Au total, ce sont 1000 vélos Lime qui doivent être déployés dans la ville pour une expérimentation de quatre mois renouvelable.

Pas de renforcement des cadences de bus

Par ailleurs, le renforcement des lignes de bus 19 et 20 est toujours envisagé, mais la mairie déplore dans son communiqué que « la RTM, invitée à cette réunion n’ait pas été en capacité de présenter son plan de renforcement de l’offre de bus ». La municipalité insiste sur « sa volonté de travailler avec l’ensemble des partenaires institutionnels, tout en poursuivant la concertation avec les habitants ».

