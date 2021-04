Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, était en déplacement ce lundi 19 avril au Stadium Miramas Métropole pour « visiter cette nouvelle infrastructure ultra-moderne […] labellisée centre de préparation aux JO Paris 2024 pour l’athlétisme et le badminton », se félicite la Métropole d’Aix-Marseille. L’ancienne championne de natation a été accueillie par François Bernardini, président du Conseil de territoire Istres-Ouest Provence, Éric Le Disses, vice-président délégué aux Jeux Olympiques 2024, David Galtier, vice-président à la politique sportive, Frédéric Vigouroux, maire de la ville, conseiller métropolitain et président de la régie de la halle, et Bernard Beignier, recteur de la Région.

Accueil cet après-midi par les élus locaux et ceux de la métropole de la ministre des sports Roxana Maracineanu au splendide Stadium de Miramas Métropole. Présentation d’athlètes et de jeunes cadres sportifs en formation. Une installation de qualité utile à tous. #ampmetropole pic.twitter.com/jHOz7FHJan — David Galtier (@DavidGaltier) April 19, 2021

Le stadium Miramas Métropole en chiffres :



• Inauguré en 2018

• 11,4 millions d’euros (Métropole), 7,7 millions d’euros (Département), 2 millions d’euros (Région) et 1,8 million d’euros (État) selon La Marseillaise

• Surface : 12 000 m² : « la plus grande salle de France dédiée à l’athlétisme »

• Charpente en bois d’une portée de 82 mètres

• 5 500 places assises

• 7 500 places en configuration parterre

• 8 000 à 9 000 places en configuration concert/festival

Roxana Maracineanu échange avec la championne française Laurence Manfredi (Crédit : Métropole)

Le déplacement de la ministre dans les Bouches-du-Rhône était placé sous le signe du sport pour tous. En arpentant les pistes du Stadium de Miramas, Roxana Maracineanu a rencontré de jeunes athlètes, « affirmant sa volonté de porter le handisport vers de haut niveau et de créer des ponts entre les sportifs valides et non valides », précise la Métropole. Elle s’est notamment entretenue avec les lanceurs de poids valides et handisport, tous entraînés par la championne française Laurence Manfredi.

