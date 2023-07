Maja Hoffmann, fondatrice de la Fondation Luma (Arles), et Antoine Metzger, président du groupe de BTP NGE (St-Etienne du Grès), ont signé lundi 10 juillet une convention de partenariat amenant les lab’ de chaque entité à développer conjointement des démarches de recherche et des travaux d’application consacrés à la ville de demain. Forts de leur histoire commune, NGE et Luma Arles se donnent pour ambition d’imaginer et concevoir ensemble de nouvelles façons de construire à l’aune de la transition écologique, en s’appuyant sur les complémentarités entre le département recherche et innovation du groupe NGE et de l’Atelier Luma, le programme de recherche en design et pratiques bio-régionales de Luma Arles qui accueille un réseau d’experts pluridisciplinaires.

Antoine Metzger, le PDG de NGE au Mucem mardi 27 juin lors de la visite d’Emmanuel Macron (Crédit Gomet’)

Luma – NGE : créer des îlots de fraîcheur

« Aujourd’hui, il est primordial de préparer nos territoires au changement climatique en créant des îlots de fraîcheur pour lutter contre les épisodes de canicule et en permettant au sol de stocker une plus grande quantité d’eau pour lutter contre les inondations » affirme NGE dans un communiqué. Le premier projet collaboratif concerne les ouvrages urbains « bio-adaptatifs. » Il vise à concevoir de nouvelles variantes pour les ouvrages urbains du quotidien (parcs, places, cours d’école parking). Les enjeux environnementaux sont au coeur de la collaboration : « déployer des solutions à faible impact, avec une meilleure gestion des ressources naturelles notamment, de l’eau et en réutilisant au maximum des ressources biosourcées locales » comme la paille de riz.

NGE et l’Atelier Luma annoncent recruter un coordinateur expert qui pilotera le projet et mobiliseront un réseau d’experts locaux comme internationaux pour intervenir à différentes étapes du projet.

Liens utiles :



Design, construction… : Atelier Luma, l’explorateur de la valorisation des déchets agricoles

Art, culture, environnement… l’interdépendance au coeur des Luma days #3

​