Le préfet des Bouches-du-Rhône et le préfet maritime de la Méditerranée font état mardi 12 juillet en début d’après-midi, de la présence d’une possible pollution aux hydrocarbures dans une partie du golfe de Fos. Les autorités ont été alertées, par les pêcheurs, de l’existence de cette pollution à la suite de plusieurs observations réalisées en mer.



Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté interdisant le chalutage, le dragage et la plongée dans les limites du grand port maritime de Marseille (voir zone ci-dessous). Le préfet maritime de la Méditerranée a pris les mêmes dispositions pour la partie du golfe de Fos située en mer. Par principe de prévention, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris également arrêté interdisant tous types de pêches et de commercialisations de poissons et de coquillages issus de cette zone, dans l’attente des résultats des analyses du laboratoire Oniris.

En outre, un navire affrété par la Marine nationale a appareillé de Toulon « avec des équipes spécialisées dans l’investigation sous-marine afin de localiser cette éventuelle pollution qui pourrait se trouver sur le fond de la mer » précise la préfecture.

Lien utile :



> L’actualité de l’environnement à retrouver dans notre rubrique