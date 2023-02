Pour faire face à la pénurie de talents dans le secteur du bâtiment, NGE innove. Avec l’aide de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur et Les Entreprises Ephémères, une société spécialisée dans le recrutement et l’accompagnement des demandeurs d’emploi, le 4e acteur du BTP en France teste la mise en place d’un dispositif de recrutement innovant baptisé « E.E Solutions ». L’objectif ? Recruter 50 postes d’ouvriers polyvalents en contrat à durée indéterminée (CDI) sur le seul critère de la motivation et du savoir-être.



Entre le 27 janvier et le 17 février, Les Entreprises Ephémères ont sélectionné 50 profils de demandeurs d’emplois. Actuellement, et jusqu’au 17 mars, les candidats suivent une phase de coaching pendant trois semaines avec les équipes des Entreprises Ephémères pour comprendre le métier d’ouvrier polyvalent.

Coaching au sein des Entreprises Ephémères (Crédit : DR)

C’est à l’issue de ces trois semaines d’immersion que les candidats suivront ensuite une formation d’un mois minimum au sein de l’école interne de NGE, certifiée centre de formation des apprentis (CFA), et financée par Pôle Emploi Paca. Si les trois étapes sont franchies et que le candidat est toujours intéressé, alors il pourra signer un CDI avec l’entreprise NGE.

