Nous connaissons désormais les résultats exacts. Comme nous l’annoncions hier soir, Emmanuel Macron (LREM) gagne Marseille avec 59,83% (contre 64,4% en 2017) des suffrages exprimés dans les 481 bureaux de vote. Mais à l’issue des dépouillements, un chiffre étonne. Le taux d’abstention à Marseille est de 35,3% (contre 30,7% en 2017), c’est sept points de plus qu’au niveau national. Une donnée à mettre en perspective avec le nombre de votes blancs et nuls, qui représentent environ 7% des suffrages marseillais. Au final, sur les 520 000 inscrits, 187 000 ont voté hier pour Emmanuel Macron et 125 000 pour Marine Le Pen (RN).

Emmanuel Macron en tête à Marseille au 2nd tour de la présidentielle 2022

Et lorsqu’on regarde la carte d’un peu plus près, on remarque que le président réélu arrive en tête dans 14 des 16 arrondissements de Marseille. Il remporte, sans surprise, les 7e, 8e, 9e et 12e, déjà acquis au premier tour. Mais l’enjeu de ce deuxième scrutin était surtout de convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (LFI), majoritaires à Marseille dimanche 10 avril avec 31,1% des suffrages exprimés – le candidat insoumis a gagné dix arrondissements lors du premier scrutin présidentiel. Hier, les électeurs de gauche marseillais ont tranché. Ils ont fait barrage à la candidate RN Marine Le Pen.

Emmanuel Macron fait carton plein dans le centre-ville de Marseille

Le chef de l'État est arrivé en tête dans les huit premiers arrondissements de Marseille, ceux du centre-ville. Il affiche même un score chiraquien dans le 1er arrondissement (81,5%), et domine très largement son adversaire RN dans les 2e (72%), 3e (72,7%) et 6e (74,1%). Le succès du président réélu est plus nuancé dans les arrondissements périphériques. Emmanuel Macron rafle le Nord de Marseille - d'une très courte tête en ce qui concerne le 13e (50,5%), bastion de la droite conservatrice - et le du Sud avec des scores un peu plus avantageux dans le 8e (64,6%) et le 9e (56,9%).

Le 10e et le 11e basculent à l'extrême droite

La candidate RN Marine Le Pen ne repart pas les mains vides de Marseille - contrairement à l'élection présidentielle de 2017 où elle avait fait chou blanc. La cheffe de file de l'extrême droite, qui rate de peu les 12e et 13e, gagne cette année deux arrondissements marseillais ; les deux déjà acquis au premier tour. À savoir le 11e (52,6%) et, en toute fin de soirée, le 10e (50,1%). C'est la première fois qu'une partie des territoires marseillais bascule à l'extrême droite dans un second tour de présidentielle. Une donnée à retenir à l'approche des élections législatives, les 10 et 19 juin prochains, et qui inquiète la gauche. À en croire l'adjoint EELV Sébastien Barles, celle-ci se prépare à l'union.

Après le barrage à #LePen, le temps est à l’union autour de l’écologie, du #climat et des enjeux de justice sociale.

Selon un sondage ce soir une large majorité de français-es souhaitent l’alliance de la gauche & des écologistes et une cohabitation après les #legislatives2022 GO! pic.twitter.com/3A7vu7vwAd — Sébastien Barles (@sebbarles) April 24, 2022

