Le match n’était pas gagné d’avance pour le président sortant. Arrivé troisième lors du premier tour avec 22,71%, il s’était fait devancer par Marine Le Pen – arrivée en tête avec 26,25% des voix – et l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon (24%).

En cette deuxième soirée électorale, les résultats tombés au compte-goutte ne laissaient pas non plus entrevoir de victoire non équivoque pour le candidat, sa rivale du Rassemblement national ayant été plébiscitée dans de nombreuses communes du territoire comme Aubange (64,44%), Port-Saint-Louis-du-Rhône (69,8%) ou encore Miramas. Un temps, au vu de ces résultats, on aurait même pu croire à une nouvelle victoire de Marine Le Pen dans les Bouches-du-Rhône. Pourtant, les résultats définitifs donnent finalement Emmanuel Macron en tête du scrutin local, avec une courte avance à 52,08% des voix, contre 47,92% pour la candidate du Rassemblement national.

Aix, Arles et Marseille font basculer le scrutin dans le camp LREM

Ce sont finalement les plus grandes villes du département, dont les résultats sont arrivés tard dans la soirée, qui ont changé la donne. A Marseille, l’absence de Jean-Luc Mélenchon, favori du premier tour, a semble-t-il joué en la faveur du président sortant : il récupère un bon nombre d’arrondissements remportés dans un premier temps par l’Insoumis, en particulier dans les quartiers Nord de la ville. Marine Le Pen y apparaît affaibli, avec seulement deux fiefs restants, dans les 110e et 11e arrondissements. Serait-ce l’effet du grand meeting qu’il a tenu à Marseille le 16 avril dernier qui a séduit l’électorat écologiste et Insoumis ?

A Aix-en-Provence, Emmanuel Macron a été conforté dans sa position de vainqueur, lui qui y était déjà arrivé en tête au premier tour. Il l’emporte haut la main dans cette ville avec 67,4% des voix, sûrement son meilleur score dans tout le département. Enfin, il arrive également en tête à Arles, avec 56% des voix, contre 49,66% pour sa rivale.

L’abstention reste stable dans les Bouches-du-Rhône

L’idée d’un front républicain contre le Rassemblement national n’a pas surmobilisé les votants qui s’étaient abstenus pendant le premier tour. Le taux de participation reste stable, bien qu’en légère baisse par rapport à 2017 : selon le ministère de l’Intérieur, il s’élevait en fin de journée à 70,9%, contre 73,43% en 2017. Au premier tour, ce taux s’élevait à 72,9%.

Un constat qui provoque des réactions parmi les élus locaux : le maire de Marseille, Benoît Payan, alerte su « l’état du débat démocratique » et préconise une « refonte de notre système institutionnel en profondeur ». Idem du côté de la présidente du Département Martine Vassal, pourtant soutien affirmé d’Emmanuel Macron : elle appelle à la « plus grande précaution » au regard des résultats du Rassemblement National et à évoque la nécessité de « répondre aux inquiétudes des Français ».

Liens utiles :



