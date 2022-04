Lors de son arrivée au Champ de Mars, Emmanuel Macron marche d’un pas solennel au bras de sa femme Brigitte. Le président fraîchement réélu avec 58,2% des voix contre Marine Le Pen (41,2%), semble ne pas vouloir s’épancher sur sa victoire. Dans le Sud, les élus locaux s’en font le relais : certains hissent haut ses couleurs de gagnant alors que d’autres temporisent. Le parfum des élections législatives plane au dessus du scrutin fraîchement dévoilé et LREM – qui n’a pas d’ancrage historique dans le Sud contrairement au RN ou d’autres partis (PS, EELV…) – doit jouer sa carte de la proximité territoriale.

« Dommage qu’il n’y ait pas eu d’élection présidentielle ! » provoque Yves Moraine, élu d’opposition à la ville de Marseille et conseiller métropolitain sur Twitter. Plus réservé, le Maire de Marseille, Benoît Payan reste fidèle à ses positions puisqu’il n’avait pas appelé à voter Emmanuel Macron au premier tour. Lors d’une conférence de presse donnée le soir de l’élection, il confie : « J’ai voté pour Emmanuel Macron, non pas pour son projet mais pour une conception de la République. J’appelle à l’humilité de ceux et celles autour de lui qui disent que c’est un projet qui a été choisi. »

Un chemin que certains soutiens locaux macronistes comme Jean-Pierre Serrus, maire de La Roque d’Antheron et Christian Estrosi, maire de Nice, ne semblent pas prêts à emprunter. Sur Twitter, Jean-Pierre Serrus témoigne sa « très grande satisfaction » à la découverte des résultats de sa ville qui a élu Macron à 54,53% contre Marine Le Pen. Dans ce sens, Christian Estrosi remercie les Niçois pour cette « très belle mobilisation » (en dessous de la moyenne nationale de deux points par ailleurs) avant de témoigner : « C’est la reconnaissance de sa solidité durant les crises, de sa stature et de son bilan en faveur des Français. »

Les législatives en ligne de mire

Pourtant, d’autres élus sont plus prudents, partisans ou non du projet du président sortant. La première adjointe à la santé, Michèle Rubirola salue l’élection du locataire de l’Élysée. Mais pour l’élue cette victoire « n’est ni un plébiscite ni une continuité. Il a le devoir de recoudre la France ». Il en va de même pour Renaud Muselier, le président de la Région Sud, qui prévient le président sortant de son devoir de rassembler la France au regard de l’abstention élevée (28%) et des votes blancs. R. Muselier, préconise dans un communiqué de créer « une nouvelle majorité à l’assemblée nationale ».

Une idée partagée par Bruno Gilles, ancien LR responsable du comité Horizons Marseille, qui souhaite voir se constituer une « majorité plurielle » à l’assemblée nationale, comme il en témoigne sur le plateau de BFM Marseille, avant de confirmer sa candidature pour les 11e et 12e arrondissement de Marseille aux législatives.

Il en va de même pour Claire Pittolat, députée de la majorité présidentielle depuis 2017, qui nous avait confié en janvier dernier sa volonté de se représenter pour la 8e circonscription. Cette ancienne ingénieur avoue le « bilan difficile dans les Bouches-du-Rhône » pour le parti et prône de « réexpliquer le programme aux législatives notamment l’ouverture à l’écologie. Ça va être une campagne de terrain et de proximité. »

Combattif, le député LR des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti annonce également s’engager dans les législatives en barrage à Emmanuel Macron : « Je livrerai le combat des législatives pour un rassemblement des électeurs de droite dans l’opposition au président afin d’offrir aux Français une alternative politique crédible alors que les idées de droite n’ont jamais été aussi puissantes ! »

