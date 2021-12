Share on Facebook

Le doyen de la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille Université, Jean-Philippe Agresti, vient d'être nommé recteur de l'académie de Corse, en conseil des ministres, sur proposition de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Originaire lui-même de Corse, il succède à Julie Benetti, en fonction depuis juin 2018, et prendra…