C’est un coup de massue pour Force Ouvrière, seul syndicat encore en grève. En réponse à la demande formulée mercredi par la Métropole Aix-Marseille Provence, la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri, « a décidé de faire usage du pouvoir de réquisition ». Une manière de « mettre fin aux atteintes constatées à l’ordre public », renseigne la préfecture dans un communiqué jeudi 16 décembre. « Les agents nécessaires au bon ordre et de la salubrité publique sont réquisitionnés (…) du jeudi 16 décembre au lundi 20 décembre inclus », précise le document. Selon BFM Marseille Provence, les grévistes sont encore 249 (215 à Marseille et 34 à Aubagne).

La préfète de police rappelle que le refus d’exécuter ces mesures constitue « un délit qui est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende ». Une vaste opération de nettoyage des rues de Marseille et de sa métropole est donc à prévoir pour ce week-end. Pour rappel, Patrick Rué, le patron du syndicat majoritaire FO, seule organisation à ne pas avoir signé l’accord de sortie de conflit, et Yves Moraine, en charge du dossier à la Métropole, se rencontrent à 18h30 sur le plateau de BFM Marseille Provence.

Document source : le communiqué de la préfecture de police

Liens utiles :



> Grève des éboueurs : la Métropole passe à l’offensive face au blocage de FO

> Crise des poubelles : FO refuse de signer le protocole de sortie de grève

> Grève des éboueurs : la Métropole menace de faire appel aux forces de l’ordre

> [Marseille] Grève des éboueurs : où trouver les bennes de secours ?

> Grève des éboueurs : le syndicat majoritaire FO rejoint le mouvement