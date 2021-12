Share on Facebook

Share on Twitter

Vers une fin de crise musclée ? Depuis trois semaines, la collecte des ordures ménagères est fortement perturbée à Marseille et dans sa métropole par un mouvement de grève d’une partie des agents de la collecte. Ils protestent contre l’application au 1er janvier 2022 de la loi sur le temps de travail. Suite à trois réunions de négociation avec l’intersyndicale, cinq organisations (dont CGT, Unsa, FSU et CFTC) ont bien signé le “protocole de sortie de crise” proposé lundi par Yves Moraine (LR), en charge du dossier à la Métropole Aix-Marseille Provence. Mais le syndicat majoritaire Force Ouvrière (FO) refuse cet accord, et poursuit seul la grève, malgré les menaces formulées par la Métropole.

Ce document offre pourtant aux agents de la collecte une décote de 15% de leur temps de travail au nom de la « pénibilité inhérente aux métiers de la propreté », et d’autres avantages sociaux, comme le mentionne la Métropole dans un communiqué du 15 décembre. Certes, la collecte des ordures ménagères a pu reprendre mardi soir, « de manière parcellaire, ciblant en priorité les principaux axes les plus encombrés », indique l’institution. Mais les agents majoritaires FO, qui n’avaient pas refusé une réduction de 9,5% des heures de travail, en septembre dernier à l’issue de la première crise, poursuivent le blocage « de façon incohérente », selon les termes de la Métropole, empêchant un retour à la normale. À Marseille, près de 2300 tonnes d’ordures ménagères encombrent toujours la voie publique estime l’institution.

La Métropole sollicite la préfète de police et saisit la justice

Yves Moraine passe à l’offensive. « Nous avons demandé à Mme la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône (ndlr : Frédérique Camilleri) de lancer les réquisitions des agents grévistes au plus vite afin que les rues de nos communes retrouvent leur état normal rapidement ! », prévient-il. Et ce n’est pas tout. Le vice-président métropolitain ajoute que le tribunal administratif de Marseille, saisi en référé par la Métropole, a ordonné à FO, « de libérer, dans un délai de 24 heures », deux sites de transfert des déchets à Aubagne (av. de Lenche et du Milet). L’institution estime que « cette décision judiciaire devrait permettre la reprise du travail » dans cette commune particulièrement touchée par la crise des poubelles.

Patrick Rué (FO) dénonce « ceux qui ont lâché en plein conflit »

Le délégué syndical FO Patrick Rué ne cède pas. Le patron du syndicat majoritaire appelle ce jeudi à 11 heures au rassemblement des agents FO. Seul contre tous, Patrick Rué dénonce au passage « ceux qui ont lâché le personnel en plein conflit ». Les cinq syndicats signataires du protocole de sortie de grève apprécieront. Patrick Rué et Yves Moraine se rencontrent ce soir à 18h30 sur le plateau de BFM Marseille Provence. Un bras de fer à ne pas manquer.

source : Patrick Rué Facebook

Liens utiles :



> Crise des poubelles : FO refuse de signer le protocole de sortie de grève

> Grève des éboueurs : la Métropole menace de faire appel aux forces de l’ordre

> [Marseille] Grève des éboueurs : où trouver les bennes de secours ?

> Grève des éboueurs : le syndicat majoritaire FO rejoint le mouvement