Comme c’était attendu depuis les élections du mois de novembre dans les différentes instances représentatives, Eric Berton a été réélu président d’Aix-Marseille Université par les membres du conseil d’administration réunis le mardi 9 janvier 2024. Celui qui a succédé à Yvon Berland en 2020 entame donc un second mandat de quatre années. Aucun autre candidat ne s’était déclaré au 31 décembre 2023, date limite pour présenter une candidature.



Eric Berton a été élu au premier tour, avec 30 voix pour et 6 voix nulles sur les 36 membres votants, soit 83% des voix.

« Avec l’aide de notre communauté, nous apporterons des réponses concrètes et innovantes face aux défis sociétaux.» Eric Berton

Comme il l’avait exprimé dans sa profession de foi, Eric Berton a souligné qu’il souhaitait continuer de mettre son expérience au service de la communauté universitaire, de la jeunesse et de notre territoire pour faire d’Aix-Marseille Université un lieu d’épanouissement, de réalisation et de sérénité pour toutes et tous souligne Aix-Marseille Université qui cite Eric Berton : « Je souhaite que notre université, par sa politique socialement engagée, continue d’être une référence en matière de bien-vivre au travail, car je suis convaincu que l’épanouissement professionnel est source d’engagement, de progrès et d’excellence. Notre programme visera à conforter la vocation d’AMU à rayonner au-delà des frontières et à impacter positivement la société par notre capacité à innover, inventer, imaginer et à contribuer à un avenir juste et durable pour toutes et tous. Avec l’aide de notre communauté, nous apporterons des réponses concrètes et innovantes face aux défis sociétaux. Nos valeurs, notre diversité, nos talents, fondent notre richesse. Il s’agit de les cultiver, de les faire prospérer et de les préserver au service de nos missions fondamentales et de nos étudiants. C’est cet équilibre, ce bien-vivre ensemble, ce temps retrouvé et partagé que je vous propose de choisir avec nous. »

