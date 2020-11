Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Chaque semaine, retrouvez dans notre hebdo et sur notre site l'actualité des mouvements et nominations à Aix Marseille et en Provence. Le groupe marseillais Skeepers (ancien Net Reviews), éditeur notamment de la solution d'expérience client Avis Vérifiés, annonce l’arrivée de Raphaël Fauveau au poste de directeur administratif et financier. Diplômé d'HEC et d'un MBA de l’Université…