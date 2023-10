Véronique Souben est depuis le 1er octobre 2023, la nouvelle directrice de l’École nationale supérieure de la photographie (ENSP) basée à Arles. Elle succède à Marta Gili, directrice depuis 2019

Historienne d’art, spécialisée dans l’art contemporain, commissaire et chercheuse, Véronique Souben a travaillé dans de nombreuses institutions publiques et privées, en France et en Europe. Elle fut notamment conservatrice au Musée d’art contemporain et de design MARTa Herford en Allemagne avant de prendre la direction du Frac Normandie-Rouen pendant plus de dix ans.

Elle rejoint aujourd’hui l’École nationale supérieure de la photographie avec l’envie de poursuivre et de developper une approche pluridisciplinaire et expérimentale de la photographie contemporaine précise l’ENSP.

Le ministère de la Culture souligne de son côté la volonté de Véronique Souben d’introduire des approches et enseignements plus spécifiquement orientés sur les enjeux de l’exposition et de l’édition. Ceux-ci incluent entre autres des « résidences curatoriales » et des « résidences éditoriales » pour permettre à un groupe d’étudiants de concevoir durant une année une exposition ou/et un ouvrage avec un(e) commissaire ou/et un(e) spécialiste du livre et de l’édition (…) et de solliciter chaque année un grand nom international de la photographie comme « invité d’honneur » pour faire bénéficier l’école de son regard et de son expérience. » Un programme alléchant.

Liens utiles :

L’actualité des nominations chaque semaine dans Gomet’ L’Hebdo et chaque année dans Métroscopie