Dix jours après avoir évoqué l’existence supposée de « brigades » de colleurs d’affiche employés par la Métropole pour le compte de la campagne de Martine Vassal (candidate LR à la mairie et présidente de cette collectivité), la liste Debout Marseille ! emmenée par Sébastien Barles persiste et signe par la voix de Nouriati Djambae.

Tête de liste dans le secteur 2-3 et conseillère métropolitaine EELV, Nouriati Djambae précise les accusations dans un communiqué diffusé lundi 24 février (voir l’intégralité ci-dessous). L’élue écologiste évoque des « recrutements massifs et suspicieux » réalisés au sein de la Métropole « dans des conditions peu transparentes et hors-saison ».

« Ce matin, j’ai reçu un coup de téléphone d’un fonctionnaire métropolitain qui m’informe que depuis le premier janvier 2020 la Métropole aurait engagé sans délibération, en toute discrétion, le recrutement de 110 agents saisonniers de catégorie C, et que contrairement aux recrutements habituels de saisonniers, tout a été fait pour que ces embauches soient le plus discrètes possible » écrit Nouriati Djambae, qui « demande officiellement à la Métropole de faire toute la transparence sur ses recrutements de non-titulaires ».

