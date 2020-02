Ce jeudi 13 février matin, les journalistes étaient conviés par Sébastien Barles, candidat EELV aux élections municipales à Marseille, et son équipe à une conférence sur le thème : « Remettre de l’ordre dans les finances de la ville / sortir de la vassalité ». Un intitulé qui résume bien la teneur des propos tenus par les membres de la liste Debout Marseille !, qui ont durement attaqué Martine Vassal sur ses pratiques de gestion à la tête du Département et de la Métropole, tout en lui opposant 16 propositions pour une bonne gestion municipale.

Les brigades de colleurs d’affiche montrées du doigt

Dix jours après avoir publié une lettre ouverte sur Facebook dénonçant l’utilisation des ressources de la Métropole par Martine Vassal à des fins électoralistes, Sébastien Barles a récidivé ce jeudi, de façon plus intense. Il dénonce notamment des « violations manifestes du code électoral et de l’équité de traitement entre les candidats » par la candidate Martine Vassal. Il prend en exemple « l’utilisation de campagnes publicitaires institutionnelles couplées à des campagnes de propagande » et évoque « un faisceau d’indices qui pourrait amener Martine Vassal à être inéligible après l’élection ». Au cœur de l’accusation du candidat écologiste, l’utilisation par la candidate LR de « brigades » dans la réalisation du collage de ses affiches.

Suffisant pour assigner Martine en Vassal en justice ? Là-dessus, c’est Fabien Perez, avocat de profession et tête de liste pour Debout Marseille ! dans le secteur 4-5, qui prend le relais. « Nous sommes en période électorale, je ne suis pas sûr que cela intéresse les Marseillais de savoir si nous allons saisir le tribunal avant le premier tour » commente-t-il, précisant : « Nous nous réservons la possibilité de le saisir, mais ce qui nous paraissait important, c’est de dénoncer ces pratiques. Si elles sont contestées par Mme Vassal, j’imagine qu’elle sera fera fort de saisir le tribunal » estime-t-il, mettant en avant un « souci d’informer les marseillais ».

« On a des éléments qui démontrent que ce ne sont pas des militants » Sébastien Barles

Sébastien Barles et Fabien Perez affirment notamment « collecter des faisceaux d’indices » et disposer de preuves, notamment en ce qui concerne les brigades de colleurs d’affiches de la candidate LR : « On a des éléments qui démontrent que ce ne sont pas des militants » indique notamment la tête de liste EELV, sans en divulguer plus. L’existence de brigades qu’il lie au « recrutement de 800 vacataires à la Métropole sur l’année 2019, dont on ne sait pas ce qu’ils font ». Et d’égrener d’autres accusations et critiques contre la candidate Vassal, qui pour lui, est bel bien l’héritière du système Gaudin en place depuis 25 ans. Pêle mêle, il évoque le PPP du Stade Vélodrome avec la Ville, les recrutements et la DSP sur l’eau à la Métropole ou encore le financement des associations au Département.