Accord signé. La société Cinturion, fournisseur mondial de réseaux de fibres optiques, va atterrer un réseau international de câbles de télécommunication sous-marins et terrestres (TEAS*), en provenance de Bombay, dans l’enceinte du port de Marseille Fos. L’entreprise britannique et le grand port maritime de Marseille (GPMM) ont signé le 1er mars une convention de concession de droits d’utilisation des infrastructures. Cette vaste opération vise à relier plus efficacement les data centers des grand ports européens et asiatiques, et ainsi favoriser l’échange de données.

*Cinturion a récemment développé le système Trans Europe Asia (TEAS), « une nouvelle génération d’infrastructure de transport de données » qui vise à favoriser les échanges d’informations entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Inde grâce à un réseau de 19 000 kilomètres de câbles.

Le port de Marseille Fos propose à Cinturion un module d’atterrage « intelligent et fiable » capable d’accueillir cinq câbles sous-marins de télécommunications, à proximité des data centers MRS 2, 3 et 4. Ce dispositif, prêt à l’emploi, connecte les câbles acheminés vers Marseille en provenance du monde entier, aux écosystèmes numériques marseillais et européens. Le réseau doit être mis en service d’ici fin 2023. Pour rappel, la distance entre le port de Marseille et celui de Bombay est d’environ 5.000 miles, soit 9.600 kilomètres.



Le réseau TEAS – 19.000 km au total – relie Bombay à Marseille via la “south route” (crédit : Cinturion)

Marseille veut toujours intégrer le top 5 des hubs numériques

Avec cet accord, le grand port maritime estime devenir « une porte d’accès numérique internationale ». Selon son président, Hervé Martel, « le port de Marseille Fos joue son rôle de catalyseur (…) au service de la stratégie nationale d’accélération pour le Cloud de la France ». Fort de ses quatre data centers (dont un en construction) gérés par le groupe Interxion, le GPMM ambitionne toujours d’intégrer Marseille au “top 5” des hubs numériques mondiaux. En janvier dernier, la cité phocéenne pointait à la septième place dans le classement établi par la compagnie TeleGeography – tandis que Paris est quatrième.

D’après le site spécialisé Data Center Magazine, « les projets de nouveaux câbles (…) vont permettre de relier Marseille à l’Amérique latine et de renforcer ses connexions avec l’Afrique de l’Ouest et du Sud (…) Nul doute que ces perspectives amèneront à positionner naturellement Marseille comme la porte d’accès numérique reliant l’Europe au reste du monde ». Aujourd’hui, pas moins de 15 câbles sous-marins connectent la cité phocéenne à 43 pays et 4,5 milliards d’utilisateurs mobiles dans le monde.

