La secrétaire d’Etat déléguée à l’Economie sociale solidaire (ESS) et responsable est à Marseille pour une visite de deux jours. Elle présente son plan d’action UrgencESS afin d’aider les acteurs du secteur face à la crise. Après s’être rendue jeudi 4 février à L’Epopée, le village d’innovations éducatives porté par Synergie Family dans le quartier de Sainte-Marthe, dans le 14e arrondissement de Marseille, elle sera ce matin à la Grande école du numérique La Plateforme_ aux côtés de Cédric O, le secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques /



Interrogée par Gomet’ à la sortie d’une table-ronde, Olivia Grégoire souligne l’importance des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (Cress). Elle salue en particulier le travail exemplaire de la Cress Provence Alpes Côte d’Azur. Extrait.