L’ancien directeur de Pôle Emploi en Auvergne-Rhône-Alpes Pascal Blain a pris le 1er février la tête de la direction régionale de Provence-Alpes Côte d’Azur. Il remplace à ce poste Thierry Lemerle qui est parti prendre la direction du Pôle Emploi de la région Occitanie.

Un fidèle de Pôle Emploi depuis 1994

Pascal Blain a intégré l’assurance chômage en 1994 où il exercera plusieurs fonctions : chargé de mission, directeur adjoint, directeur du développement… En 2004, il devient directeur régional de Bourgogne-Franche Comté et participe à la naissance de Pôle Emploi dans cette région en 2008. En 2011, il prend la direction de Pôle Emploi Languedoc-Roussillon avant d’être transféré à la tête de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes en 2014.

Dans le communiqué de Pôle Emploi, Pascal Blain se dit « ravi de prendre mes fonctions dans une région marquée par une grande diversité de territoire et une synergie partenariale forte entre les acteurs de l’emploi et de la formation. Ensemble, avec les 4 400 collaborateurs de la région, nous mobiliserons toute notre énergie en 2021 pour aider les entreprises à satisfaire leurs besoins en recrutement et faire du plan de relance gouvernemental une réussite ».

