Le fabricant de fonds mobiles pour piscine, Wi-pool, a annoncé lundi 8 février une levée de fonds de 400 000 euros. Pour ce nouveau tour de table, elle fait appel à deux family office dont l’identité reste pour l’heure confidentielle. L’entreprise avait déjà profité de financements de Smalt Capital (anciennement ACG Management) et de Bpifrance pour la développement et le lancement commercial de ses produits.

Un plancher connecté pour sécuriser les piscines

Créée en 2018 à Aix-en-Provence par Antoine Debois-Frogé, Wi-pool propose des fonds mobiles pour piscines. Baptisé Ivy, ce plancher connecté peut être réglé via une application à la hauteur souhaité pour couvrir entièrement la piscine qui devient alors une terrasse ou une pataugeoire sécurisé pour les enfants. Wi-pool assure qu’il peut soutenir des charges importantes de plusieurs centaines de kilos.

Wi-pool vise les 2,5 millions d’euros de ventes en 2021

L’an dernier, la société a enregistré un volume de commandes de plus de 1,7 million d’euros et espère atteindre 2,5 millions d’euros en 2021. Grâce à cette nouvelle levée de fonds, Wi-pool souhaite désormais accélérer ses ventes en direct en France comme à l’international. « Wi-pool bénéficie de tous les atouts pour connaître une croissance dynamique en France comme à l’international où l’entreprise a d’ores et déjà installé ses premiers produits », commentent les investisseurs dans le communiqué qui annonce la levée de fonds. La start-up compte également recruter de nouvelles compétences pour renforcer son équipe composée aujourd’hui de 14 salariés.

