Tout au long du week-end, les forces de l’ordre seront mobilisées pour assurer la sécurité des équipes de l’OM et du PSG. 400 policiers seront mobilisés. « Ils ont pour mission de sécuriser l’ensemble des trajets, lieux de résidence et d’entraînement des joueurs ainsi que le stade Orange Vélodrome et ses abords » explique la préfecture de police diffusé vendredi 25 février, 48 heures avant le clasico. Le match aura lieu à 21h dans un climat délétère à l’OM. Le match qui devait se dérouler samedi dernier a été reporté après l’incursion à la Commanderie de plusieurs centaines d’individus qui ont dégradé le centre d’entrainement olympien.

Depuis les slogans hostiles aux dirigeants continuent de fleurir dans la ville et sur les réseaux sociaux. L’entraîneur de l’équipe a annoncé André Villas-Boas sa démission, dans la semaine déclenchant sa mise à pied. Autre sujet de tension : le maire de Marseille, Benoît Payan, a confirmé son intention de se débarrasser de l’Orange Vélodrome en le vendant. Une prise de parole qui intervient dans un contexte où l’hypothèse d’une vente du club par l’actuel propriétaire, l’américain Frank McCourt sont relancées même si ce dernier a démenti tout projet de cession samedi 6 février.

OM – PSG : couvre-feu strict à 18h

Dans ce contexte très tendu, la préfecture de police souligne que « toute tentative de rassemblement sera dispersée. Des consignes de fermeté ont été données pour intervenir immédiatement en cas de violences ou dégradations afin d’interpeller les auteurs et de les remettre à la justice.» La préfecture de police rappelle qu’un couvre-feu est en vigueur à partir de 18h. Et elle avertit : « Les forces engagées sur le dispositif de sécurisation du match ont pour consigne de contrôler et verbaliser toute personne se trouvant sur la voie publique sans motif valable.»