Rien ne va plus à l’Olympique de Marseille. Après l’invasion du centre d’entrainement samedi 30 février par des supporters en colère et la démission de l’entraineur André Villas-Boas le mardi suivant, le nouveau maire de Marseille Benoit Payan en rajoute une couche en annonçant son intention de vendre le vélodrome lors d’un facebook live diffusé mercredi soir. « Le stade, je veux le vendre parce qu’il me coûte trop d’argent. Je le ferai si je trouve un acheteur. Je me débrouillerai dans les mois, les années qui viennent pour trouver un acheteur. Le stade, ce n’est plus possible ».

L’OM ou la Métropole en acheteur potentiel

Sa position n’est pas nouvelle. Il a déjà proposé la cession du stade lorsqu’il était dans l’opposition et après l’élection du Printemps Marseillais, il a confirmé ses intentions en interpellant le club lors du conseil municipal du 27 juillet dernier : « Si l’OM est acheteur, plutôt que de dépenser des millions par an pour le contribuable marseillais, nous aurions tous un intérêt à vendre le stade à l’Olympique de Marseille », déclare-t-il alors. Seulement, le propriétaire actuel Franck McCourt ne semble pas décidé à faire une offre dans l’immédiat. Lors de ce même conseil municipal, Benoit Payan pose une autre option : vendre le stade à la Métropole, présidée par Martine Vassal : « Elle y est très attachée comme nous tous et elle a dit pendant la campagne que c’était un élément patrimonial essentiel (…) Mais c’est aussi un élément à dimension métropolitaine », lui explique-t-il.

Un stade très couteux pour la Ville

La vente du Vélodrome permettrait à la mairie de renflouer ses caisses désespérément vides. Mardi 2 février, Benoit Payan a présenté un audit des finances de la ville révélant une situation inquiétante et à cette occasion, il rappelle le coût du stade pour la mairie. « La seule mauvaise négociation avec les banquiers et Arema nous a coûté 93 millions d’euros de surcoût bancaire », explique-t-il. Dans le cadre du PPP avec Bouygues, la mairie paye à sa filiale Arema une redevance de 12 millions d’euros par an. Il estime également que le loyer payé par le club à la Ville n’est pas assez élevé. Dans une interview accordée à Gomet’ en juillet dernier, il a annoncé son intention de renégocier le loyer qui s’élève aujourd’hui à 5,5 millions d’euros par an. Mais désormais, il passe un cran au-dessus en relançant la vente du stade.

Ce sujet si sensible à Marseille prend un nouvel écho avec la fronde des supporters contre le président du club Jacques-Henri Eyraud. Les propos de Benoit Payan mettent de l’huile sur le feu et la question risque de créer de nouveaux débats lors du conseil municipal de lundi. Interrogé sur cette possibilité jeudi 4 février, l’adjoint aux finances Joël Canicave répond sobrement : « La vente du Vélodrome n’est pas à l’ordre du jour mais si quelqu’un veut en débattre, il n’y a pas de soucis. Notre position sur le sujet a toujours été claire ».