Gomet’ avec ses partenaires, Région Sud Investissement et le cabinet Crowe Ficorec, publie tous les semestres le baromètre métropolitain des levées de fonds. Cet hiver, nous publions l’ensemble des données et analyses du deuxième semestre 2021. Pierre Joubert, le directeur général de Région Sud Investissement, fonds le plus actif dans la région, revient sur cette fin…