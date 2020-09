Jusqu’au 7 février 2021, « Local Heroes » fait le lien entre Marseille et Berlin au Musée des Regards de Provence. Proposée dans le cadre de la programmation en marge de Manifesta 13, les Parallèles du Sud, cette exposition met à l’honneur les graffitis à travers une sélection d’œuvres plastiques, tableaux, photos ou de performances vidéos. Une véritable explosion de couleurs.

L’art « de » et « dans » la rue

« Les développements qualitatifs et artistiques ne sont pas seulement initiées dans les académies d’art » entendent démontrer les organisateurs. L’exposition propose ainsi un trait d’union entre l’art de la rue et le côté institutionnel qu’évoque le musée. Pour incarner cette idée, plusieurs artistes aux « parcours de vie alternatifs » ont été choisis. Parmi eux, le collectif d’une cinquantaine d’ « heroes » berlinois, 1UP, dont le nom ouvre l’exposition. Il est taggé dans toutes les couleurs sur un grand rideau de fer et moulé par des téléphones portables, qui, de temps à autre, se mettent à sonner.

Le nom du collectif berlinois 1UP ouvre l’exposition. (Crédit : LC)

On retrouve aussi le travail du graffeur Hams, un « local » de Marseille et celui du parisien Fabien Rap Azou. Cet artiste, habitué des trajets entre la banlieue parisienne et la Gare Saint Lazare a pris pour cible les banquettes du train francilien : les « cibles dans les cibles ». Il a récupéré leur toile orange, qu’il a ensuite pulvérisée de noir pour en faire une fresque murale. L’artiste photographe Aurore Valade, elle, utilise aussi le noir mais en contraste avec le blanc pour magnifier la « fontaine Espérandieu » recouverte de tags et située à côté du Palais des Arts à Marseille.

Marseille dans toutes ses couleurs

En plus d’être photographiée, Marseille est aussi revisitée en peinture. Proposée par l’artiste Guillaume Pellay, on retrouve cette fameuse place située devant la Gare Saint-Charles que découvrent les voyageurs à leur arrivée. D’une teinte pastel similaire, la peintre allemande résidant à Marseille (autre trait d’union), Anke Doberauer expose quant à elle une fresque panoramique de Marseille et de sa Corniche : chaque tableau est peint un jour différent offrant ainsi une variation de ciels.

Plusieurs représentations de Marseille sont proposées dont « Paysages de Marseille » de Guillaume Pellay. (Crédit : LC)

Peter Klasen, R. Hains, A.R Penck, Georges Rousse, Maya Schweizer, Piotr Klemensiewcz, Manoela Medeiros, Miriam Jonas, Jean-Louis Delbès : bien d’autres artistes sont exposés et invitent le public à découvrir, ou redécouvrir, l’espace urbain. Comme le disent les commissaires de l’exposition dans leur présentation : « Ce que nous ignorions de la rue nous est redonné à voir de façon éminemment et autrement visible dans l’oeuvre des artistes ». Une belle façon de résumer cette sélection.

Informations pratiques :



Ouvert du mardi au dimanche. Plein tarif : 6,50 €. Tarifs réduits : 5,50 € – 4,70 € – 2,00 €



Liens utiles :



