Les adeptes d’art moderne ont pris l’habitude de se retrouver à Marseille fin août durant Art-o-Rama. Malgré les restrictions liées à l’épidémie de coronavirus, ce dernier week-end d’août 2020 remet l’art contemporain en première place, grâce au lancement à partir de ce soir de Manifesta, la biennale européenne nomade qui se prépare depuis deux ans.

La date de lancement a été décalée à cette fin d’été alors que l’événement devait être lancé avant l’été (départ initial le 7 juin) mais le confinement a obligé les organisateurs a modifié leur programme. La durée de l’événement officiel a été raccourcie à trois mois contre cinq au départ. Mise en bouche.

Les trois coups de Manifesta, nous y sommes ! Les expositions et autres animations débutent ce vendredi 28 août même si la grande soirée d’inauguration qui devait avoir lieu au Palais Longchamp a été annulée en raison du retour de la menace du coronavirus dans la ville et des nouvelles contraintes sanitaires.

Mais il ne faut pas bouder son plaisir de voir enfin ouverte cette biennale Manifesta 13 tant attendue et qui vise à laisser des traces dans la ville comme s’y est engagée dès le début Hedwig Fijen, la directrice et fondatrice de la manifestation européenne. Un premier aperçu est donc visible à partir de ce vendredi 28 août et tout au long du week-end. Les propositions présentées sont souvent le fruit d’un travail en amont lancé depuis des mois à l’instar de Group Think inscrit dans le Tiers Programme et présenté sur le toit terrasse de Coco Velten.



Découvrons donc du 28 au 30 août 2020 un premier aperçu des événements des trois programmes de Manifesta 13. Les organisateurs annoncent de nombreuses curiosités : « la Maison, premier chapitre de l’exposition centrale de Trais d’union.s au Musée Grobet-Labadié mais également la nouvelle exposition Archive Invisible #6 au Tiers QG, des projections sur les toit-terrasses de Coco Velten et de la Friche la Belle de Mai, et au Videodrome 2, une installation sonore avec Radio Grenouille au Parc Longchamp, sans oublier le lancement de 25 projets du programme parallèle Les Parallèles du Sud à Marseille ! »

Le Tour de tous les possibles



Rendez-vous à ne pas manquer, la conférence digitale qui aura lieu en présence notamment de de Michèle Rubirola et l’architecte néerlandais Winy Maas, pour aborder le champ des possibles pour le futur de Marseille. Des possibles puisés dans la publication Le Grand Puzzle, étude urbaine pré-biennale commissionnée par Manifesta 13 Marseille. La présentation, animée par Tarik Ghezali (fondateur de Marseille solutions, et actuel directeur de La Fabrique du nous), et co-directeur avec Joke Quintens du Tour de Tous les Possibles se déroule samedi de 11h à 12h30 en direct sur Vimeo. Le Tour de Tous les Possibles a pour ambition de réunir en 25 ateliers citoyens 500 habitants de Marseille de tous quartiers, âges, genres et origines, pour imaginer ensemble des projets forts et singuliers pour le futur de leur ville. « L’objectif du projet, à plus long terme, est d’impulser un élan citoyen pour la mise en place d’une « Assemblée de Tous les Possibles », convention citoyenne permanente de 101 Marseillais tirés au sort et représentatifs de la population. Cette assemblée citoyenne proposerait et inventerait des solutions aux problèmes de Marseille, en lien étroit avec le Conseil municipal. »

Art-o-Rama qui avait annoncé son annulation en mai dernier, propose tout de même ce week-end une version inédite avec son Salon Immatériel et quelques projets à voir dans la ville dans le cadre du volet Les Parallèles du Sud Manifesta 13. A la fois digitaux et physiques, les événements d’Art-o-Rama se nomment La Voix du Collectionneur, Tout le Monde, Avec le Vent… et Meridional Contrast. succèdent à partir du 15 juillet. Art-o-rama Jukebox, lui a été lancé à la mi-juillet. Plus d’infos sur le site officiel.

Le Salon Immatériel d’Art-o-rama a inviteé 42 exposants, galeries, éditeurs, ainsi que les Mountaincutters, en tant qu’artiste invité, à proposer des œuvres immatérielles, soit sonores, soient textuelles, accessibles en ligne du 28 août au 13 septembre 2020. Capture d’écran https://art-o-rama.fr/

Le Printemps de l’art contemporain s’invite en fin d’été. D’Aix-en-Provence à Istres, de Marseille à Port-de-Bouc, en passant par Miramas et Châteauneuf-le-Rouge, plus de 100 expos, projets, performances et installations dans l’espace public sont proposés du 28 août au 17 octobre 2020. Depuis sa première édition en 2009, le Printemps de l’Art Contemporain réunit les expositions, performances, événements et installations des musées, galeries, centres d’art et de tous les membres du réseau, rejoints à cette occasion par une programmation associée. « Toute structure organisant un projet en Provence peut y participer, qu’elle soit basée ou non sur le territoire, et que son activité principale soit ou non liée aux arts visuels : la diversité des propositions est une marque de fabrique du PAC » expliquent les organisateurs sur le site de la foisonnante manifestation. En 2020, à l’occasion de Manifesta et suite à la crise sanitaire du Covid-19, le festival qui a du bousculé son calendrier propose deux démarches nouvelles : un cycle de performances et conférences destinées à repenser le rôle de l’art et des artistes dans un monde changé, et d’un programme de commande d’installations et de performances dans des sites patrimoniaux confié à six artistes. Adresses, dates et artistes sur le site du PAC.



Crédit capture : https://p-a-c.fr/

