Nous l’annoncions ce mardi 24 mai en exclusivité : la Métropole prévoit l’installation d’une piste cyclable d’1,6 kilomètre le long du boulevard Charles Livon, pour relier le Vieux-Port aux Catalans. Au lendemain de cette annonce, la mairie du 1/7 a réagit par voie de communiqué à cette annonce (voir en document source). « Ce projet répond à une de nos premières demandes d’aménagement faites à la Métropole. Nous avions consulté les habitants à ce sujet en septembre 2020 » rappellent ainsi la maire de secteur Sophie Camard et son adjoint aux mobilités Etienne Tabbagh. A l’issue de cette consultation, c’est l’hypothèse d’une piste allant du quai de Rive Neuve à la plage des Catalans qui avait été largement plébiscité, privilégiant une piste au centre de la chaussée en voie réservée « pour éviter de croiser les voitures qui entrent et sortent du tunnel. Or, le projet métropolitain, lui, prévoit un piste bidirectionnelle longeant le trottoir (voir image d’illustration). Aussi, la mairie s’étonne d’une part « de ne pas avoir reçu de réponse technique [au scénario de la consultation ] plus sécurisé », d’autre part de ne pas avoir été mise au courant en amont du projet, déplorant d’avoir été informée « par la presse. »

Toutefois, la mairie concède la nécessité de cette piste cyclable pour avancer sur la réalisation du plan vélo et dit rester à disposition de la Métropole pour les éventuels ajustements et avancées de ce projet.

