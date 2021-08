C’est l’autre visage de la rade de Marseille. Moins touristique que les Calanques, la Côte Bleue offre un panorama époustouflant, longé de criques et de plages où il fait bon se baigner l’été. Voici notre tour d’horizon des meilleures plages de la Côte Bleue.

Plage du Verdon : l’une des plus étendues

Crédit : Rémi Liogier

L’une des plages les plus étendues de la Côte Bleue. Située à La Couronne (45 minutes de Marseille en voiture), la plage du Verdon est l’endroit idéal pour passer une journée baignade, ou tout simplement pour bronzer sur le sable, accompagné par le chant des cigales. Au pied, du Sémaphore, l’œil de lynx de La Couronne, elle offre une vue splendide sur la Méditerranée.

Trois terrains de beach volley, un city stade juste à côté… pourquoi ne pas se laisser tenter par une après-midi sportive ? Comptez 10 euros pour une demi heure de pédalo. Petite astuce, essayer de venir avant 10 heures, car la plage se remplie vite. Vous aurez toujours un petit coin pour planter votre parasol car la plage du Verdon est très large, mais les meilleures places partent rapidement. « On aime bien cette plage parce qu’on peut très bien s’écarter de la foule et s’installer sur les petites criques en bordure pour pique-niquer », remarque Alexandra, une habituée. Plusieurs restaurants et autres glaciers se trouvent juste derrière. Pour l’anecdote, la plage du Verdon est à quelques minutes à pied du célèbre Camping Paradis.

Plage de Carro : le chant des cigales n’est jamais loin

Crédit : Rémi Liogier

Comme la plage du Verdon, mais en plus petit. La plage de Carro, c’est l’autre plage de La Couronne. Elle offre moins d’espace que sa grande sœur et sera plus rapidement bondée. « On nous a dit qu’il y aurait moins de monde ici, déclare Hervé, vacancier, mais la plage n’est pas très grande non plus ». Moins sauvage aussi, vous êtes très proche du port de plaisance. Quelques restaurants se situent derrière la plage. Au menu, pizza ou poisson. Les rochers sur la droite de la plage de Carro, avant le port, constituent un spot idéal pour pêcher en toute tranquillité. Comme pour la plage du Verdon, le chant des cigales n’est jamais bien loin.

Plages de Sainte-Croix : « Même à Bora Bora, le sable est moins doux

Crédit : Rémi Liogier

Entre La Couronne et Sausset-les-Pins, deux plages en une. À deux pas du camping de La Source et du camping Le Mas, les plages de Sainte-Croix représentent un incontournable de la Côte Bleue. Pour les amateurs de confort, c’est ici que vous trouverez le sable le plus fin à des kilomètres à la ronde. « Même à Bora Bora, il est moins doux », rigole Jean-Marc, vacancier. Et si cela ne vous suffit pas, vous pouvez très bien louer un transat pour une après-midi ensoleillée. Attention, malgré l’espace, dès 11 heures, les deux plages sont remplies.

Plage de la route de la Couronne : idéale pour une partie de pêche

Crédit : Rémi Liogier

À la sortie de Sausset-les-Pins, cette petite plage se situe en borde de route, en direction de La Couronne. Sous le virage, un peu moins de charme que les autres plages de la Côte Bleue, mais moins de monde aussi. Idéale pour une partie de pêche, suivie d’une balade au cœur de Sausset-les-Pins. Pour les plus sportifs d’entre vous, deux terrains de tennis et un city stade, accessibles gratuitement, se trouvent à quelques minutes à pied de cette plage.

Plage d’Ensuès-la-Redonne

Crédit : Rémi Liogier

C’est la plus petite plage de notre sélection, mais c’est aussi la plus charmante. Au cœur du petit village d’Ensuès-la-Redonne, cette plage offre une vue idyllique sur le petit port de plaisance. Parfait pour ceux et celles qui recherchent la tranquillité d’une après-midi baignade.

À deux pas à pied de la gare, nous vous conseillons de venir en train plutôt qu’en voiture. L’accès automobile est limité dans le village en période estivale. Le port de Niolon, à quelques minutes à pied, regorge de petits restaurants méditerranéens. Voilà un beau programme.

