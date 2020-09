Share on Facebook

La Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille Provence (CCIAMP) a réagi jeudi 3 septembre après les annonces du gouvernement concernant France Relance, le plan de relance d’un montant de 100 milliards d’euros. Un montant « conséquent » selon les mots de son président Jean-Luc Chauvin qui « salue cette volonté en faveur de l’économie. »

Pour la CCIAMP, ces premières mesures sont des « solutions » qui correspondent « en partie aux demandes du réseau consulaire ». Elle félicite la « territorialisation » du plan de relance et appelle les « acteurs du territoire à s’en saisir ». Six mesures sont particulièrement appréciées par l’institution métropolitaine :

Les efforts en faveur de la transition écologique

Les investissements dans le ferroviaire

La relance de l’export

Le processus de numérisation au sein des entreprises

Le soutien à la transition numérique des TPE/PME

La baisse importante des impôts de production à hauteur de 20 milliards

« La CCIAMP participera aux comités territoriaux de suivi »

Des mesures qui selon l’institution, répondent aux enjeux de la Métropole. La CCIAMP annonce ainsi qu’elle sera présente pour faire en sorte que les entreprises de son territoire puissent « bénéficier des mesures annoncées». « L’ensemble des partenaires économiques et les entreprises du territoire doivent se saisir de ces opportunités et tirer leur épingle du jeu, car la concurrence sera rude pour capter ces aides » précise Jean-Luc Chauvin.

La CCIAMP en profite également pour revenir sur son rôle « rôle d’accompagnateur » et de « facilitateur » auprès des entreprises durant la crise sanitaire. Se désignant comme « l’interface » entre différents acteurs (préfecture, services de l’étal, collectivités, entreprises, organisation et associations etc.), 7000 dossiers d’entreprises auraient été traités par le groupe.

Un rôle que le président de la CCI métropolitaine veut poursuivre en misant sur la concertation. « La CCIAMP participera aux comités territoriaux de suivi, afin que le territoire métropolitain contribue activement à la relance économique de la France » conclue Jean-Luc Chauvin.

