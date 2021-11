Pour cette troisième émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence et dont Gomet’ est le partenaire, donne la parole à Benjamin Denjean, co-président du Paysan urbain Marseille. Le jeune homme en charge de la recherche et du développement de la ferme agroécologique située au Cloître (13e) nous explique le fonctionnement de cette exploitation, qui est avant tout un chantier d’insertion. Vous en apprendrez davantage sur les méthodes de productions des micro-végétaux à travers cet entretien animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle de l’inauguration d’une centrale solaire sur le toit d’une école à Cabriès-Calas. En fin d’émission, Rémi Liogier vous présente l’objet de la semaine, le célébrissime savon de Marseille. Un produit traditionnel que tous les Marseillais ne savent pas toujours reconnaître. On vous donne les clés pour identifier un vrai savon de Marseille, forcément éco-responsable.

