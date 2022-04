Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Florence Grosse. La chargée de formation du co-working d’artisans ici Marseille (15e) nous présente la nouvelle formation intitulée « éco-conception et fabrication 2.0 ». Un parcours de six semaines destinés aux artisans qui souhaitent se lancer dans un projet éco-responsable sur le territoire d’Aix-Marseille. La formation est gratuite pour les demandeurs d’emploi. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

(crédit : BFM Marseille)

Dans la rubrique “actualité de la semaine” de Planète locale, on parle du passage de Rob Hopkins à Marseille jeudi 31 mars. Le chercheur britannique, spécialiste de la permaculture, a notamment rencontré une soixantaine d’acteurs locaux pour parler écologie et économie. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine : le ballon Vista. Un produit alternatif et artisanal, avec une empreinte carbone deux fois plus faible que les ballons standards. La société marseillaise vient de lancer une campagne de précommandes. Débat sur ce qu’est un objet éco-responsable.

