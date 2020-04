Comment s’organise le travail dans une start-up de la french tech provençale ? Telle est la question à laquelle le podcast « La courte échelle » va tenter de répondre chaque semaine. Imaginé par Aix-Marseille French Tech et produit par l’équipe de Popkast (ex-Podcast Factory), ce nouveau format vient de dévoiler son premier épisode ce mardi 14 avril. « Il s’agit d’une discussion avec un dirigeant ou une dirigeante de start-up. L’idée est de présenter l’entreprise mais surtout de se concentrer sur les profils qui y travaillent, leur façon de s’organiser et les outils qu’ils utilisent au quotidien », explique à Gomet’ Jean-Baptiste Geissler, directeur général d’Aix-Marseille French Tech Région Sud depuis le mois de mars et animateur de l’émission.

Jean-Baptiste Geissler, directeur général d'Aix-Marseille French Tech Région Sud

Premier à se prêter à l’exercice, Anton Fert, à la tête de Tchek, jeune pousse marseillaise qui déploie une solution autonome d’inspection automobile. Il devrait être suivi dès la semaine prochaine par un de ses homologues, toujours dans un format de face-à-face. « C’est plus facile pour tenir notre objectif d’un podcast hebdomadaire, mais il n’est pas exclu de les enrichir à terme de chroniques sur des sujets connexes. On ne s’interdit rien », glisse le DG de la tech locale.

Un podcast pour créer du lien

Le podcast d’Aix-Marseille French Tech a beau sortir en plein confinement, ce n’est pas le contexte actuel qui l’a insufflé. Jean-Baptiste Geissler et Popkast ont commencé à l’imaginer en amont et auraient d’ailleurs pu le laisser de côté le temps de cette période particulière. Ce n’est toutefois pas la stratégie choisie par le directeur général d’AM French Tech. « Mettre en avant les outils utilisés par les start-up, notamment ceux qui permettent de faciliter le travail à distance, peut servir à n’importe quelle entreprise en ce moment. Beaucoup de structures nous ont d’ailleurs fait remonter qu’elles recherchent des outils performants pour des téléconférences ou des webinaires ».

Créer des ponts entre l’ensemble des entreprises du territoire et notamment des échanges de conseils est également l’un des buts de ce podcast. Ainsi qu’avec de potentiels candidats, afin qu’ils découvrent « l’envers du décor » et aient envie, pourquoi pas, d’en faire partie. « Le recrutement est un enjeu prioritaire au sein des start-up. Montrer les métiers qui existent et comment on y travaille peut être intéressant pour mettre en relation des profils avec des boîtes », souligne Jean-Baptiste Geissler.

Aix-Marseille French Tech mobilisé pendant le confinement

Outre des dirigeants de start-up, certains épisodes du podcast d’Aix-Marseille French Tech feront intervenir d’autres acteurs du monde de la tech, comme des incubateurs ou des investisseurs. La courte échelle a vocation à se pérenniser et à garder sa fréquence hebdomadaire – si possible – une fois le retour à la vie normale effectif. « Cette période particulière ne va pas s’arrêter à la fin du confinement, au contraire. Tout ce qui sera abordé dans l’émission continuera à être utile par la suite », considère le directeur général.

En parallèle de son podcast, Aix-Marseille French Tech a développé d’autres outils pour aider les start-up et les entreprises à surmonter cette crise. Comme par exemple des webinaires avec des partenaires experts pour éclairer sur les mesures mises en place par le gouvernement (financements, dispositifs fiscaux, etc). Elle a également lancé une bourse aux talents pour permettre à des sociétés de mutualiser des compétences, comme les ressources humaines. Sans oublier le maintien de ses afterworks, de façon virtuelle, afin d’échanger et vider son sac. « C’est essentiel qu’on continue à soutenir les start-up car elles représentent la croissance de demain aux côtés des entreprises traditionnelles », appuie Jean-Baptiste Geissler. Selon lui, les structures du numériques ont une belle carte à jouer concernant l’après, grâce à l’accélération de la dématérialisation. Encore faut-il qu’elles tiennent le coup jusque-là, et c’est bien tout l’enjeu des actions actuelles de la French Tech provençale.

