Ce mardi 14 avril, les services de réanimation de la région ont quinze lits de moins occupés. En effet, le nombre de patients en réanimation à cause du covid-19 est passé de 438 à 423 en un jour. Peu à peu, la baisse observée au niveau national semble se répercuter au niveau régional. En France, pour le sixième jour consécutif, le nombre de cas en réanimation est en baisse : 6730 au mardi 14 avril, contre 6821 la veille, soit 91 lits occupés en moins.C’est le recul le plus important de ce nombre depuis le début de son déclin. Cependant, 275 personnes sont entrées en réanimation mardi 14 avril dans l’ensemble des hôpitaux français.

Mais il y a un chiffre qui ne décroît pas : celui des morts dans les Ehpad, y compris en région. L’ARS Provence Alpes Côte d’Azur fournit désormais un bilan des cas recensés dans ces établissements. On dénombre ce mardi 14 avril 166 décès parmi les résidents, contre 155 la veille. Sur le plan national également, 5600 résidents en Ehpad ont succombé au covid-19 (+221). Dans son discours du 13 avril, Emmanuel Macron a appelé les personnes fragiles à rester isolées au delà du 11 mai. Mardi 14 avril, dans son point presse quotidien, le directeur général de la santé Jérôme Salomon est revenu sur ces propos : « Cela devra se faire dans une démarche de confiance entre la personne et son médecin traitant ». Il a également précisé que cela visait avant tout les personnes « qui ont des facteurs de risques multiples, liés à l’âge et considérées comme fragiles ».

Le bilan covid-19 dans les Ehpad de la région

Source : ARS Paca

« La pandémie est toujours très active, bien que nous observions un plateau », a rappelé le DGS. En effet, à ce jour, 15 729 personnes en tout sont décédées du covid-19 en France. 541 personnes sont décédées en un jour, un chiffre encore très important (contre +335 la veille). Le ralentissement de l’épidémie est dû au confinement, et en aucun cas à une baisse de la dangerosité du virus. 103 573 personnes sont désormais porteuses du covid-19 dans le pays, sans compter les cas non détectés. Heureusement, 1087 personnes ont pu quitter l’hôpital guéries dans la journée du 14 avril.

Au niveau international, on recense 1 945 000 cas de covid-19, et la pandémie a causé 121 726 décès. Le nombre de morts en Italie continue d’augmenter, mais le nombre de contaminations, en revanche, a diminué. La Turquie accuse son premier bilan qui dépasse les 100 morts en une journée, et 4000 nouveaux cas enregistrés.

