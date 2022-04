Présidentielle : Stéphane Ravier (ex-RN) encense Éric Zemmour au Trocadéro

Le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier (ex-RN), s’est adressé aux militants de « Reconquête » – le parti d’Eric Zemmour qu’il a rallié le 14 février – lors d’un meeting organisé par le candidat d’extrême droite à la présidentielle, dimanche 27 mars, place du Trocadéro, à Paris. « Ensauvagement, islamisation (…) notre pays a changé », dénonce l’ancien candidat à la mairie de Marseille, avant de lancer le célèbre chant des supportes de l’OM, « aux armes ! », revisité à la sauce Zemmour : « Aux armes ! nous sommes la reconquête, et nous allons gagner, allez Zemmour ! ». Succès plus que mitigé sur les réseaux sociaux. Le polémiste plafonne à 10% des intentions de votes dans les derniers sondages, tandis que sa principale concurrente, Marine Le Pen (RN), gagne du terrain (20%). La finaliste de 2017 fait une nouvelle fois figure de favoris pour accéder au second tour, toujours face à Emmanuel Macron (LREM).

Présidentielle : les élus écologistes marseillais appellent encore à voter Yannick Jadot

Les élus écologistes de Provence-Alpes-Côte d’Azur se sont donnés rendez-vous dimanche 3 mars à l’occasion d’une conférence publique en soutien au candidat écologiste pour la présidentielle, Yannick Jadot. À une semaine jour pour jour du premier tour, les élus et militants locaux (Sébastien Barles, Guy Benarroche, Capucine Edou, Théo Challande, Christine Juste…) appellent de leurs vœux la « République écologiste ». De passage à Marseille le 2 mars dernier, le député européen Yannick Jadot avait rassemblé plusieurs centaines de citoyens sur le Vieux-Port, à l’occasion d’un meeting, avant de rencontrer le maire Benoît Payan. D’après les derniers sondages, le candidat vainqueur de la primaire écologiste, en perte de vitesse, pointe à 5% des intentions de votes au premier tour.

Yannick Jadot à Marseille mercredi 2 mars 2022 (crédit : Rémi Liogier)

Jean-Marc Zulesi (LREM) remet au gouvernement son rapport sur les mobilités actives

Jeudi 17 mars au matin, le député LREM des Bouches-du-Rhône, Jean-Marc Zulesi, a remis à Brigitte Bourguignon, secrétaire d’État aux solidarités et à la santé, son rapport intitulé « Marcher, bouger, pédaler : 21 propositions pour maintenir l’autonomie et vivre en bonne santé », consacré au rôle des mobilités actives (marche et vélo) dans la lutte contre la perte d’autonomie. « Le rapport entend donner, via ses 21 recommandations issues des échanges avec les acteurs du grand âge, du handicap et de la mobilité, des clés pour promouvoir l’usage de mobilités actives, enjeu qui aurait vocation à constituer une nouvelle grande cause nationale », indique un communiqué du député. « Avec une part toujours croissante de nos concitoyens âgés de 65 ans et plus, la question de l’espérance de vie se doit d’être remplacée par celle de l’espérance de vie en bonne santé. La sédentarité et la perte d’autonomie ne sont pas des fatalités », a déclaré Jean-Marc Zulesi.

Présidentielle : « Encore trop de monde à gauche », selon Arnaud Montebourg

Arnaud Montebourg craint un nouvel échec de la gauche et regrette l’absence d’union dans cette campagne présidentielle. « Il y a encore trop de monde à gauche », déclare-t-il dans une entrevue avec la rédaction de Gomet’, jeudi 10 mars, au Vieux-Port de Marseille. L’ancien ministre sous François Hollande, et ex-candidat à la présidentielle avec son mouvement “la Remontada de la France“, s’était retiré de la course à l’Élysée le 19 janvier. Aujourd’hui, les prétendants de gauche plafonnent dans les différents sondages. Si Jean-Luc Mélenchon (LFI), annoncé en moyenne à 15% des suffrages, est sur une trajectoire intéressante, ce n’est pas le cas de Yannick Jadot (5%), Fabien Roussel (3,5%), Anne Hidalgo (2%), Philippe Poutou (1%) ou encore Nathalie Arthaud (0,5%). Les élections auront lieu les 10 et 24 avril prochains.

Arnaud Montebourg à Marseille en mars 2022 (crédit : Rémi Liogier)

Marseille : un séminaire pour « centre-ville historique résilient en 2030 »

Dans un contexte climatique de plus en plus tendu, la Ville de Marseille a organisé mardi 22 mars un séminaire « pour un centre-ville historique résilient en 2030 » au Palais du Pharo. L’adjointe au maire en charge de l’urbanisme, Mathilde Chaboche, signale notamment : « en 75 ans, Marseille a perdu 50% de ses arbres ». Des représentants de la Région Sud et de la Métropole Aix-Marseille Provence étaient également présents lors de cet évènement. À l’image de la vice-présidente métropolitaine déléguée au cadre de vie, Laure-Agnès Caradec, qui rappelle que l’institution présidée par Martine Vassal a récemment planté 1000 arbres dans le centre-ville de Marseille (cours Lieutaud, rue de Rome…). Une centaine de personnes étaient présentes au séminaire, et ont pu échanger avec des élus et experts du territoire.