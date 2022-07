La préfecture des Bouches-du-Rhône annonce pour ce lundi 25 juillet, « au regard de l’amélioration de la qualité de l’air », la fin de l’alerte pollution à l’ozone de niveau 2 dans le département. Le préfet Christophe Mirmand décide par conséquent de mettre un terme à la circulation différenciée à Marseille. Cette mesure interdisait depuis près d’une semaine l’accès au centre-ville pour les véhicules les plus polluants (Crit’Air 4 et 5) entre 8 heures et 20 heures.



Sollicitée par Gomet’, la préfecture n’a pas communiqué de bilan chiffré des contrôles et verbalisations ni sur l’impact de la mesure sur l’environnement. C’est également la fin de l’abaissement de 20 km/h préconisé sur les grands axes du département. En cas de nouvelle alerte pollution, la préfecture recommande aux automobilistes marseillais de se munir rapidement d’une vignette Crit’Air. Elle sera en théorie obligatoire pour pénétrer la zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) mise en place dès la rentrée de septembre. L’alerte canicule est quant à elle maintenue jusqu’à demain, mardi 26 juillet, en raison des fortes chaleurs attendues pour ce début de semaine.

Carte de la qualité de l’air dans les Bouches-du-Rhône lundi 25 juillet au matin (crédit : AtmoSud)

Les chiffres fournis ce lundi matin par l’observatoire de surveillance de la qualité de l’air AtmoSud indiquent que la qualité de l’air n’est toujours pas bonne dans les Bouches-du-Rhône ; indice “dégradé” à Marseille, Vitrolles, Aubagne, et “mauvais” dans le reste des communes recensées. La situation devrait toutefois s’améliorer autour de 15 heures, avec l’arrivée des nuages et une baisse des températures. « Ces conditions devraient réduire légèrement la photochimie. Elles devraient permettre une petite amélioration de la qualité de l’air », explique AtmoSud. Une tendance qui va se confirmer mardi et mercredi avec l’arrivée du Mistral ; « une meilleure dispersion des polluants est attendue, les niveaux d’ozone devraient diminuer. La qualité de l’air devrait s’améliorer. », rassure l’observatoire agréé par le ministère de la Transition écologique.

Pollution de l’air : Benoît Payan revient à la charge contre le maritime

Le maire de Marseille, Benoît Payan, poursuit lui son offensive contre le secteur maritime. L’édile socialiste a diffusé ce lundi matin une nouvelle vidéo dans laquelle il attaque les navires de croisières. « On a des bateaux de croisière qui salissent, qui crachent leur fumée sur nos rives en toute impunité, dénonce Benoît Payan. Le maire de Marseille invite une nouvelle fois les internautes à signer la pétition lancée mardi 19 juillet par la Ville de Marseille (29 700 signataires ce lundi 25 juillet au matin). Celle-ci réclame l’interdiction des escales pour les navires les plus polluants lors des pics de pollution. De son côté, Jean-François Suhas, le président du club de la Croisière, rappelle l’engagement du secteur pour décarboner le transport maritime, les expérimentations autour du gaz naturel liquéfié (GNL) ou encore l’électrification à quai. Des efforts que souligne également Dominique Robin, le directeur d’AtmoSud, bien que le maritime représente une des trois principales sources d’émissions polluantes, avec le transport routier et l’industrie.

Pendant ce temps la sécheresse s’aggrave toujours sur le territoire. Elle frappe particulièrement l’Est du département, comme l’indique cette carte fournie par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le

