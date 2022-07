Share on Facebook

Share on Twitter

Ce mardi 19 juillet, la mairie de Marseille lançait sur son site une pétition appelant les Marseillais à se mobiliser contre la pollution maritime, dont la demande phare est l’interdiction d’escale pour les navires les plus polluants lors des pics de pollution. Une mesure que la mairie ne peut toutefois pas appliquer directement, n’étant pas compétente en la matière. Mais elle entend avec cette pétition appuyer démocratiquement sa démarche afin de faire pression sur les autorités publiques : Préfecture, Organisation maritime internationale (OMI) …

Le président du club de la Croisière et président du conseil de développement du port Jean-François Suhas, figure locale du secteur maritime, s’est exprimé le 21 juillet en adressant un message aux partenaires du Club de la croisière (voir document source). « L’ensemble de la place portuaire a donc été bien étonnée de voir sortir cette pétition portée par le Maire de Marseille en personne, sans aucune concertation ou message d’alerte auprès des autorités », souligne-t-il en introduction. Il rappelle l’engagement du secteur pour décarboner le transport maritime, les expérimentations autour du gaz naturel liquéfié (GNL) ou encore l’électrification à quai.

Pour la mairie, « il faut aller plus vite »

Alors que la pétition réclame également des mesures plus strictes, Jean-François Suhas cite également les mesures règlementaires déjà mises en œuvre pour encadrer la pollution maritime : la limitation par l’OMI des émissions de taux de souffre, le passage en zone Seca (zone de contrôle des émissions de soufre et de particules), et les contrôles « réguliers » des autorités françaises.

Concernant les émissions polluantes des bateaux de croisières qui sont régulièrement comparées à celles des automobiles, « On est bien loin du million de voitures ! » s’insurge-t-il aussi, souhaitant démonter « un cliché ancien lié à la seule prise en compte des oxydes d’azote en l’absence de pots catalytiques sur les navires.»

Interrogé par Gomet’ jeudi 21 juillet, l’adjoint à l’économie et au tourisme Laurent Lhardit dit « avoir conscience des efforts fournis par le maritime » mais déplore que cela « n’aille pas assez vite » (voir notre précédent article). « Nous travaillons sur l’instauration d’une zone Eca, qui va bien au-delà de la zone Seca. C’est pourquoi nous devons accélérer », juge-t-il.

Laurent Lhardit (Crédit JYD/Gomet’)

Autre objectif dans le viseur de la mairie : atteindre la neutralité carbone au plus vite, en tant que lauréate du label européen des «100 villes climatiquement neutres d’ici 2030. L’adjoint précise toutefois que la mairie veut agir par étape et réclame dans un premier temps une étude précise sur l’impact sanitaire et environnemental commandée à l’Agence régionale de santé ainsi que des outils permettant de mesurer au cas par cas le degré de pollution avant de demander au préfet l’interdiction des escales. A ce jour, la pétition a déjà recueilli 24 775 signatures.

Des tensions persistantes entre la Ville et le Club de la croisière

Ce n’est pas nouveau : la municipalité Printemps Marseillais n’a jamais caché sa volonté de réduire le trafic maritime et spécifiquement son opposition aux bateaux de croisières. Dès son arrivée à la tête de la mairie, la majorité avait ainsi voté une suppression de subventions accordées au Club de la croisière dirigé par Jean-François Suhas, avant d’en claquer définitivement la porte en 2021.

Partisan également de la concertation, l’adjoint à l’économie et au tourisme de la Ville admet cependant que les relations avec le Club ne se sont pas détendues depuis et restent «inexistantes. »

Le président du Club de la croisière, pour sa part, estime que « cette pétition aura permis à l’ensemble des professionnels maritimes d’être plus soudés que jamais. » Se disant « à disposition de la mairie pour discuter », il la renvoie à sa compétence pour « fluidifier la gestion des flux routiers, développer des navettes maritimes, améliorer la propreté et l’accueil de ses visiteurs, qu’ils soient passagers pour les ferry en partance pour la Corse ou le Maghreb, ou les passagers de croisière, visiteurs qui aiment tous notre Ville. »

Les croisières à Marseille : un enjeu touristique et environnemental (Crédit archives Gomet’)

Document source : Jean-François Suhas réagit à la pétition de la mairie

Liens utiles :



> La pétition sur le site de la Ville de Marseille

> La Ville de Marseille lance une pétition contre la pollution maritime

> La circulation différenciée mise en place ce lundi dans le centre de Marseille

> Croisières : « une reprise des réservations pour 2022 » (Jean-François Suhas)

> La Ville de Marseille quitte le navire du Club de la croisière

> Nos actualités sur les croisière à Marseille