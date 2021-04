Dans le cadre du plan régional « Une Cop d’avance » lancé en 2017, les travaux d’électrification pour le branchement des navires se poursuivent dans le grand port maritime de Marseille (GPMM). Quatre bateaux des compagnies Corsica Linea et La Méridionale, qui assurent la desserte entre Marseille et l’Île de beauté, peuvent désormais être alimentés simultanément grâce au dispositif « Escales zéro fumée », initié par la Région Sud en 2019. La société français Enedis, filiale d’EDF, fournie l’énergie nécessaire à l’électrification et le branchement à quai des navires.

Renaud Muselier, Marianne Laigneau, la présidente d’Enedis, et Cédric Boissier, le directeur régional d’Enedis ont signé vendredi 16 avril la convention « Sud Connect », qui marque leur engagement commun dans la transition énergétique et écologique.

Renaud Muselier présente le principe du raccordement grâce à un schéma explicatif (Crédit : RL)

La Région Sud mobilise un total de 40 millions d’euros sur six ans (2019-2025) afin d’améliorer la qualité de l’air des villes portuaires (Marseille, Toulon et Nice) et de réduire la pollution atmosphérique des navires en escale. Le GPMM, dirigé par Hervé Martel, mobilise quant à lui 20 millions d’euros pour s’inscrire dans une démarche écologique et durable. Renaud Muselier souhaite faire du GPMM le premier port 100% électrique de France. Si le calendrier est tenu, l’ensemble des ferries vers le Maghreb seront connectés d’ici 2023, et les bateaux de croisière le seront également dès 2025. À cette échéance, « une partie croissante de la flotte naviguera au gaz naturel liquéfié, ce qui annule complètement les émissions nocives », révèle Hervé Martel.