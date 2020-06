Le débat entre les principaux candidats du second tour des municipales n’aura pas lieu. Le sénateur Bruno Gilles, candidat divers droite, regrette dans un texte publié sur sa page Facebook ce fait peu ordinaire : « Cette campagne des municipales 2020 sera inédite jusqu’au bout, puisque nous ne pourrons pas débattre pour défendre notre vision pour Marseille. Aussi incroyable que cela puisse sembler en démocratie, les Marseillais n’auront pas eu la possibilité de voir s‘affronter les différents candidats, et de fait, les différentes visions pour notre ville. »

Interrogée par Gomet’, lundi 22 juin, en marge de la visite d’Olivier Faure (PS) et Julien Bayou (EELV), Michèle Rubirola explique son choix de ne pas pas participer à un débat de second tour. Elle charge au passage Martine Vassal, sans jamais la nommer. Une Martine Vassal qui elle-même avait refusé tout débat au 1er tour mais souhait un face à face avec Michèle Rubirola, sans la présence des autres candidats, pour la campagne du second tour.

Dans une tribune publiée dans La Marseillaise six médias en appellent à la tenue d’un débat de second tour. « Les Marseillaises et les Marseillais ont besoin de voir se confronter les principaux candidats, d’entendre leurs propositions, de pouvoir juger de leurs points de divergence ou de convergence » écrivent en choeur les rédacteurs en chef de Radio JM, Marsactu, France 3 Provence Alpes, La Marseillaise, France Bleu Provence et La Provence.