Face aux dysfonctionnements et retards constatés dans les opérations de mise sous pli des documents de propagande électorale à destination des électeurs pour

le second tour des élections départementales et régionales effectuées par le prestataire chargé de cette mission, la préfecture des Bouches-du-Rhône rappelle que les bulletins de vote des candidats présents au second tour seront à disposition des électeurs dans l’ensemble des bureaux de vote.



Elle invite également les électeurs à consulter les professions de foi des candidats mise en ligne à l’adresse suivante : https://programme-candidats.interieur.gouv.fr

Malheureusement, après consultation par Gomet’, très peu de professions de foi sont disponibles sur ce site…

Liens utiles :



Suivez les élections régionales et départementales sur Gomet’ dans notre rubrique politique

Les résultats du 1er tour des élections départementales et des élections régionales

Distribution des plis électoraux : Adrexo, un fiasco prévisible ?