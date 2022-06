Le 17 mai dernier, le patron des Républicains (LR) Christian Jacob était en la villégiature dans la cité phocéenne. Pour son déplacement, il a choisi le quartier de St-Tronc (10e), dans la 6e circonscription. Tout un symbole pour les Républicains, qui ont été trahis par leur propre camp dans cette même circonscription : en effet, en face du candidat investi par les Républicains Didier Réault, le maire de secteur Lionel Royer-Perreaut, ex-LR, a également choisi de faire campagne … sous la bannière Renaissance – ou plutôt Ensemble !, du nom de la liste commune au parti présidentiel, au Modem ou encore Horizons. LR y jouent ainsi leur honneur de même que leur survie, dans un de ses derniers fiefs marseillais, eux qui régnaient autrefois en maîtres sur Marseille.

C’est donc en quelque sorte un combat fratricide qui se trame dans cette circonscription qui recouvre les 9e et 10e arrondissements de Marseille. A droite, se présente donc Didier Réault, qui cumule les casquettes d’élu local au sein de l’hémicycle municipal marseillais, du Département, de la Métropole, ainsi que celle de président du Parc des Calanques. A droite également mais sous la bannière Renaissance, Lionel Royer-Perreaut, qui a pour avantage d’avoir été élu maire de ces arrondissements en 2020 – sous la bannière LR.

Le RN en tête lors des présidentielles

A l’extrême-droite, le Rassemblement national a fait le choix d’investir Eléonore Bez, conseillère municipale d’opposition à Marseille et figure locale bien connue des partisans de Marine Le Pen. Son investiture sur ce territoire montre l’intérêt qu’il revêt pour le RN et pour cause : lors de l’élection présidentielle, Marine Le Pen est arrivée en tête dans le 10e arrondissement. A côté, le candidat Reconquête Richard Dubreuil, par ailleurs conseiller d’arrondissement des 9/10, pèse faiblement.

Le candidate LR Valérie Pécresse n’a pour sa part emporté que 3% en moyenne des voix dans ces arrondissements. Cependant, l’ancrage local de Didier Réault pourrait lui permettre de se démarquer.

Le combat, dans cette sixième circonscription, se déroulera donc bien à droite. En effet, à gauche la Nouvelle union populaire et socialiste (Nupes) a investi l’archéologue et militante PS Magalie Holagne – inconnue au bataillon. Ancienne tête de liste LREM aux municipales de 2020, Sophie Goy se présente en dissidente du bloc présidentiel, sous l’étiquette divers centre. Sophia Hocini a obtenu l’investiture de la gauche républicaine et sociale, qui fait sécession de la Nupes.

Les soutiens des ex-cadres LR partagés

Même les anciens LR ayant rallié les rangs de la macronie ne semblent pas d’accord sur cette élection : alors qu’elle a affiché ouvertement son soutien à Emmanuel Macron lors de l’élection présidentielle, Martine Vassal est retournée vers sa famille politique et a annoncé sur Twitter son soutien à Didier Réault. « Lionel Royer-Perreaut, mon Vice-Président au Département, est un élu de terrain reconnu. Il sait que je l’ai toujours soutenu pour ses qualités de proximité et son enracinement local, en le nommant notamment à la tête de 13 Habitat et de la Soleam », écrit-elle encore. C’est ce qui s’appelle ménager la chèvre et le chou …

Je soutiens @DidierReault à la députation dans la 6e circonscription des Bouches-du-Rhône. pic.twitter.com/DkOnAxg9mX — Martine VASSAL (@MartineVassal) June 7, 2022

Entre LR et LREM, la présidente de la Métropole ne semble pas avoir tranché : rappelons tout de même qu’elle soutient la candidate Ensemble ! Sabrina Roubache dans la 1ère circonscription. Le député LR sortant Guy Teissier a également adoubé Didier Réault pour lui succéder.

Didier Réault et Stéphane Le Rudulier, qui a remplacé Martine Vassal à la tête de la fédération LR des Bouches-du-Rhône, lors de la venue de Christian Jacob à Marseille (crédit : JRG / Gomet’)

Autre dissident de la droite LR, le président de la Région Sud Renaud Muselier a pour sa part annoncé soutenir le président de la Soleam. Ce dernier, s’il est élu député, devra en revanche abandonner ses fonctions de maire de secteur et de vice-président métropolitain, en vertu de la loi sur le non cumul des mandats.

Un grand merci à @RenaudMuselier, Président de la Région Sud et président délégué des Régions de France



Son soutien est d’autant plus précieux qu’il porte de grandes ambitions et met toute son énergie pour la réussite de notre territoire#Ensemble pour Marseille et sa région ! https://t.co/4ttUFvUkjU — Lionel Royer-Perreaut (@RoyerPerreaut) May 31, 2022

