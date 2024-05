Share on Facebook

Le ton monte à 72 heures de l’arrivée de la flamme olympique à Marseille dans un énième conflit sur le ramassage du ramassage des poubelles à Marseille. « Une poignée d’agents, membres de la CGT, syndicat minoritaire au sein de l’institution, a décidé de bloquer l’accès à plusieurs centres de transferts des ordures ménagères. Ce comportement irresponsable empêche ainsi le bon déroulement de la collecte, uniquement dans le secteur de Marseille. A quelques jours de l’arrivée de la flamme olympique dans la cité phocéenne, leurs objectifs sont clairs : ternir l’image de notre territoire et prendre en otage l’ensemble des Marseillais » déclare la Métropole Aix-Marseille Provence dimanche 5 mai.

Les forces de l’ordre mobilisées

L’institution présidée par Martine Vassal dit pourtant s’être montrée à l’écoute des grévistes et leur a tendu la main à de multiples reprises pour retrouver le chemin du dialogue et celui de la reprise du travail. En vain. » La Métropole a déjà sollicité l’appui des forces de l’ordre pour mettre un terme à d’éventuelles pratiques illégales liées à ce mouvement de grève : barrages sur la voie publique et troubles à l’ordre public.

Pour assurer la continuité du service public, la salubrité des rues et face aux enjeux nationaux de sécurité liés aux événements internationaux à venir, elle demande officiellement au préfet de réquisitionner les agents grévistes. « La Métropole Aix-Marseille-Provence prend donc ses responsabilités pour faire face à une situation intolérable pour les Marseillais qui doivent pouvoir retrouver un cadre de vie propre et apaisé. Elle entend également offrir de bonnes conditions de déroulement aux festivités qui accompagnent l’arrivée de la flamme. »

Messages insultants, individus cagoulés, la Métropole porte plainte

Signe de la tension actuelle la Métropole précise que « des messages insultants et diffamatoires sur des collaborateurs de la Métropole ont par ailleurs été constatés. Une plainte a été déposée par la Métropole. Ce type d’agissements, comme ceux d’individus cagoulés, n’auront aucun effet sur la détermination de l’institution à faire en sorte que les rues de Marseille soient propres et que la majorité des agents, qui porte fièrement le travail réalisé, puisse continuer à montrer son engagement pour le territoire. »

La grève des éboueurs de Marseille, a débuté le 30 avril dans les 4e et 5e arrondissement de Marseille et impacte désormais de nombreux secteurs de la ville. Le 9 avril, la CGT, avait déposé un préavis de grève illimitée. Les grévistes dénoncent de mauvaises conditions de travail considérant que les agents sont « moins biens traités que les poubelles qu’ils ramassent » dénonce Véronique Dolot, coordinatrice des sections collecte et propreté métropolitaine à la CGT citée par France 3. La collecte des déchets à Marseille a été l’objet d’une réforme mise en place en mars.

