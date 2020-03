Didier Raoult, le patron iconoclaste de l’IHU Méditerranée Infection, ne fait plus partie du conseil scientifique du président Emmanuel Macron dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Il le confirme dans une vidéo publiée mardi 24 mars sur la chaine youtube de l’IHU : « Le conseil scientifique ne correspond pas à ce que je pense être un devoir de conseil stratégique », explique l’infectiologue. Il affirme cependant rester en contact direct avec le ministre de la santé Olivier Véran et le Président de la République « pour leur dire ce que je pense. Après le processus de décision des politiques, c’est le leur », précise le Pr Raoult.



Dans le dernier avis du conseil scientifique daté du 16 mars, Didier Raoult ne figurait plus dans la liste des experts. Le même jour, il diffusait une vidéoconférence dans laquelle il critiquait vivement la stratégie de confinement du gouvernement. Depuis, il appelle la population à se faire dépister. Fort de ses résultats encourageants avec l’hydroxychloroquine comme traitement contre le coronavirus, son message trouve son public et les marseillais se pressent devant le bâtiment de l’IHU pour savoir si ils sont porteurs de la maladie. Ce mardi 24 mars, ils sont plusieurs centaines à faire la queue devant la Timone pour espérer être diagnostiquer, faisant fi des règles imposées par le confinement.

Raoult réfute la toxicité de la chloroquine

« Ce sont juste des fantômes que l’on agite » Didier Raoult

Dans sa nouvelle vidéo (voir l’intégralité ci-dessous), Didier Raoult continue de défendre l’usage de la chloroquine pour traiter les malades du coronavirus. Il réfute tout d’abord la toxicité du produit : « Le monde devient fou ! », estime-t-il. Il rappelle notamment que la Food and Drug Administration (FDA), l’agence américaine des médicaments, « un gendarme extrêmement sévère » a donné son feu vert pour traiter les New-Yorkais avec l’hydroxychloroquine (un dérive de la chloroquine) combiné à l’azithromycine, un antibiotique. « Sur l’année, un Américain sur huit prend de l’azithromycine », insiste-t-il. Quant à la chloroquine, « plus d’un milliard de personnes en ont mangé », affirme Didier Raoult. Il admet la possibilité de troubles cardiaques suite au traitement pour des personnes présentant de multiples pathologies mais répond « on le repère très vite à l’électrocardiogramme (…) ça se traite très bien avec du magnesium en intraveineuse ». Et d’ajouter : « Ce sont juste des fantômes que l’on agite ».

Une mortalité comparable aux autres infections respiratoires classiques à l’IHU

« La maladie se répand vite mais le taux de mortalité reste comparable aux autres infections respiratoires » Didier Raoult

Malgré les chiffres impressionnants de décès dans le monde, Didier Raoult continue de minimiser la mortalité du covid-19. Il s’appuie sur les chiffres de l’IHU qui a diagnostiqué 1 300 cas avec cinq décès seulement : « La maladie se répand vite mais le taux de mortalité reste comparable aux autres infections respiratoires », affirme-t-il. Il insiste toujours sur la nécessité de traiter les malades au plus tôt car « On est train de se rendre compte que les patients qui rentrent en réanimation avec de graves troubles respiratoires n’ont presque plus de virus. C’est donc trop tard pour les traiter avec des anti-viraux. Il faut intervenir sur des formes modérées », insiste Didier Raoult.



Concernant l’étude clinique sur l’efficacité de l’hydroxychloroquine, il faudra par contre patienter encore un peu. « C’est prématuré de vous donner de nouveaux résultats sur la suite des gens qu’on traite mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je vous donnerai des nouvelles très prochainement », se contente de dire la professeur.

Repères :

– L’hydroxychloroquine est une molécule dérivée de la chloroquine dont la structure est chimiquement proche. Leurs propriétés sont similaires mais l’hydroxychloroquine ne possède pas d’indication dans le traitement du paludisme en France. Elle est commercialisée en France sous le nom commercial de Plaquenil dans le traitement de certaines pathologies auto-immunes.

– L’azithromycine est une sous-classe d’antibiotiques de la famille des macrolides. Il est utilisé pour traiter certaines infections bactériennes : angines, bronchites, cervicites, infections stomatologiques et urétrites.

