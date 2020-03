Share on Facebook

Alors que le bilan s’alourdit en France (1100 décès annoncés par Jérôme Salomon, le directeur général de la santé), le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé hier soir plusieurs mesures de renforcement du confinement avec une limitation des sorties et la fermeture des marchés en plein air.

Aujourd’hui, le conseil scientifique s’est prononcé pour une prolongation du confinement jusuqu’à fin avril.

Sortir pour promener ses enfants ou faire du sport, ce doit être :

- dans un rayon d’un kilomètre de chez soi,

- au maximum pour une heure,

- tout seul et une fois par jour.

Il faudra dater et donner l’horaire de l'attestation lorsque l’on sort. #COVID19 pic.twitter.com/sj7H9UG6Ua — Edouard Philippe (@EPhilippePM) March 23, 2020

Couvre-feu à Arles, Istres, Marignane

À l’inverse de nombreuses villes de la région comme Arles, Istres ou encore Marignane, Jean-Claude Gaudin a décidé de ne pas mettre en place de couvre-feu nocturne à Marseille. Cependant, le maire de ville a signé un arrêté interdisant l’ouverture des alimentations et des commerces de nuit entre 20h et 6h.

Santé

Concernant les essais du professeur marseillais Didier Raoult avec la chloroquine à l’IHU de Marseille, le Premier ministre a annoncé hier soir que les essais cliniques réalisés « ne peuvent pas permettre une mise sur le marché dans des conditions normales mais que plus de 800 patients vont pouvoir entrer dans une série de tests.» Par ailleurs, Didier Raoult a annoncé ce matin aux « Echos », qu’il ne participerait plus au conseil scientifique réuni autour du président français, étant en désaccord avec la politique de confinement du gouvernement.

À l’Elysée, Emmanuel Macron a installé aujourd’hui le Comité analyse recherche et expertise. Il réunit 12 chercheurs et médecins qui conseillera le gouvernement sur les traitements et les tests contre le coronavirus.

C’est grâce à la science et à la médecine que nous vaincrons le virus. Je réunis aujourd’hui nos meilleurs chercheurs pour progresser sur les diagnostics et les traitements. Notre effort de recherche est totalement mobilisé dans la lutte contre le COVID-19. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 24, 2020

Une nouvelle évacuation sanitaire a été organisée pour transférer des patients hospitalisés à Mulhouse vers la Bretagne, a annoncé Florence Parly la ministre des Armées.

Au Royaume-Uni, Boris Johnson le premier ministre britannique Boris Johnson a décrété lundi soir le confinement de la population pour une durée de trois semaines minimum afin de limiter la propagation du virus Covid-19

Quant à la ville Wuhan, le berceau de l’épidémie va lever ses restrictions le 8 avril, après plus de 2 mois de confinement.

Économie

Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a annoncé sur France info que la prime de 1000 euros défiscalisée que les entreprises peuvent verser à leurs salariés ne sera plus soumise à aucune condition.

Après seulement quelques jours de mise en place du dispositif de chômage partiel, 730 000 salariés sont concernés. «Le coût de la mesure s’élève déjà à 2,2 milliards d’euros» précise le ministre de l’Economie.

Troisième annonce de Bruno Le Maire, le dispositif «Prêt garanti par l’Etat» sera opérationnel dès mercredi. Afin d’aider les entreprises françaises face aux difficultés liées à l’épidémie de coronavirus, l’Etat pourra garantir jusqu’à 300 milliards d’euros de prêts.

Éducation

Les examens et concours de l’enseignement supérieur qui devaient se tenir dans les prochaines semaines vont être remplacés ou reportés à la fin mai.

Sport

C’est officiel, les Jeux olympiques de Tokyo ne se dérouleront pas en 2020. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a précisé qu’il seront reportés au plus tard en 2021.

Le relais de la flamme olympique a été repoussé, après le report des Jeux de Tokyo, annoncent les organisateurs #AFP pic.twitter.com/JMXXqyFGAp — Agence France-Presse (@afpfr) March 24, 2020

Informations pratiques

Des permanences pour les déclarations des naissances et des décès ont été mises en place par les huit maires de secteur marseillais. Tous les matins entre 8h et 12h45 en fonctions des arrondissements.

À partir de la semaine prochaine, les facteurs de la région ne passeront plus que trois fois par semaine, le mercredi jeudi et vendredi.

Liens utiles:

