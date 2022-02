Share on Facebook

Lancement mercredi 2 février de la première édition du festival de cinéma Recall qui se produira jusqu’au 6 février aux cinémas Les Variétés, La Baleine et au Vidéodrome 2 à Marseille. Créé à l’initiative de l’association la 3e heure, ce nouveau rendez-vous annuel porté par Marie Barba, directrice du cinéma les Variétés, propose de promouvoir le cinéma de patrimoine (film dont la sortie est antérieure à 10 ans) à travers un cinéaste, un genre ou un thème.

Placé sous le signe du « giallo » – thriller italien à la frontière du cinéma d’horreur et de l’érotisme dans les années soixante – ce premier volet mettra à l’honneur l’oeuvre du cinéaste et scénariste italien Dario Argento, l’une de ses figures les plus emblématiques.

Rétrospective Dario Argento

L’occasion de voir ou de revoir des oeuvres phares du maestro tels que Les Frissons de l’angoisse présenté en ouverture par Guy Astic, enseignant de cinéma et directeur des éditions Rouge Profond (mercredi 2 février à 20h aux Variétés), en passant Opéra ou encore Phenomena (dimanche 6 février à 14h à la Baleine). Un grand classique Il était un fois dans l’ouest de Sergio Leone dans lequel Dario Argento officia en tant que scénariste complétera cet hommage ainsi que Dario Argento : Soupirs dans un corridor, un documentairede Jean-Baptiste Thoret présenté par le réalisateur (dimanche 6 février à 16h 15 à la Baleine).

Carte blanche à Hélène Cattet et Bruno Forzani

Retour vers de nobles héritiers du genre avec la venue, à Marseille, de Hélène Cattet et BrunoForzani. Ce duo de réalisateurs belges, invités du festival, présentera Amer leur premier long-métrage ( Samedi 5 février à 17h 30 au Vidéodrome 2), suivi de Laissez Bronzer les cadavres ! (Samedi 5 février à la Baleine), sans oublier la carte blanche qui leur ait dédiée.

Avis aux amateurs ! Nul doute que cette première édition apportera un regard neuf sur l’histoire du cinéma.

