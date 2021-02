Le groupe toulousain Satys, spécialisé dans l’étanchéité et la peinture des avions, confirme dans un communiqué du 28 janvier la réalisation prochaine d’une nouvelle usine de traitement de surface à Marignane. Son projet avait été dévoilé au salon du Bourget 2019 et l’entreprise précise aujourd’hui les contours du futur site.

Une mise en service fin 2022

Satys a choisi la zone d’activités des Florides, proche d’Airbus Helicopters, pour s’installer localement. D’une superficie de 7 000 mètres carrés, elle disposera de chaînes de convoyage des pièces automatisées et d’un laboratoire de traitements spéciaux. « Notre usine de Marignane permettra de réduire significativement les cycles de traitement de surface et de peinture afin de répondre aux attentes très fortes de nos clients », explique Grégory Mayeur, directeur général de Satys Services. Pour la réaliser, le groupe annonce un investissement de 15 millions d’euros. La Région Sud lui a déjà attribué en décembre 2019 (voir ci-dessous) une subvention de 300 000 euros pour son projet d’usine. Le calendrier prévoit la mise en route à la fin de l’année 2022.

Le rapport du Conseil régional sur l’aide au projet de Satys

Satys veut tourner la page pollution de PMA

La construction de ce nouveau site de production est associée à la reprise de la société marseillaise Protec Métaux d’Arenc (PMA) annoncée par Satys en 2018. Installée dans le 15e arrondissement, les locaux de PMA sont confrontés à un problème de pollution au chrome dans la nappe phréatique. Aussi, avec son nouveau site de Marignane, Satys promet de mettre fin à cette situation grâce « aux meilleures techniques disponibles pour réduire l’impact environnemental de ses activités. Afin de parer à d’éventuels déversements accidentels, des bassins de rétention et de récupération seront réalisés ; les eaux de process seront, quant à elles, recyclées pour limiter la consommation d’eau », précise le groupe. Et d’ajouter : « Des contrôles réguliers des émissions, des eaux souterraines et du bruit seront effectués. A noter également qu’un plan de reprise et de dépollution du site actuel de PMA dans le 15e arrondissement de Marseille a été élaboré ».

Un plan de départ volontaire pour 50 salariés

Son investissement à Marignane doit également permettre de sauver une partie des 170 salariés de PMA menacés par une situation économique très dégradée. « L’aggravation de la situation de la filière aéronautique n’a pas facilité le dossier », prévient Satys. Aussi, si pour l’instant, l’ensemble des équipes de PMA sont repris par Satys, le lancement de sa nouvelle usine sera accompagné « d’un plan d’adaptation proposé aux partenaires sociaux et qui comprendrait le départ progressif d’environ 50 salariés volontaires en rupture conventionnelle », indique le groupe. Dans la délibération de la Région, Satys évoque un effectif de 136 salariés pour le futur site de Marignane.

Satys perd 10% de son chiffre d’affaires en 2020

Avec un chiffre d’affaires de 190 millions d’euros en 2020, Satys a perdu 10 % de son activité à cause de la crise sanitaire très dure pour le secteur aéronautique. En effet, l’entreprise travaille beaucoup avec les constructeurs aéronautiques et les grandes compagnies aériennes européennes et chinoises. Pour l’année 2021, Satys espère conserver un chiffre d’affaires stable. Le groupe emploie actuellement 2 200 personnes dans 37 sites en Europe, États-Unis, Afrique et Asie. Outre l’aéronautique, Satys se développe également dans le ferroviaires auprès des grands constructeurs (Alstom, Bombardier, Hitachi, Siemens, CAF et Talgo).